佈局台中觀光城市品牌成果亮眼 從海線到國際、打造世界旅遊新標地

台中海洋館餵食秀。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍、徐義雄／台中報導

在市府觀光旅遊局長期穩健布局下，台中觀光城市品牌逐步成形，從重大觀光建設落地、海線觀光再升級。

觀旅局長陳美秀表示，歷經三任市長、跨越多年努力推動的「台中海洋館」正式營運，是中台灣觀光發展的重要里程碑。海洋館不僅是中台灣第一座大型海洋展示教育場館，更是桃園至高雄之間唯一由政府興建的海洋館，填補區域觀光版圖。館內以「開放式缸體」打造沉浸式體驗，讓民眾彷彿走進海洋世界，其中全國規模最大的水母主題展區，以夢幻療癒氛圍成為熱門打卡亮點，成功吸引親子家庭、年輕族群與外縣市旅客造訪，也同步帶動台中海線整體旅遊熱度，形成串聯周邊景點的全新漫遊路線。

一一三年榮獲全球百大目的地故事獎。（記者陳金龍攝）

觀旅局說，同樣位於海線的大安港媽祖文化園區，也在市府團隊積極推動下展現新風貌。園區核心亮點—高達三十公尺的巨型媽祖雕像，透過公私協力與民間捐贈模式克服重重挑戰，順利推動工程，預計於一一五年第三季完工。未來園區將結合招商引資、夏季水域活動及多元文化策展，轉型為融合宗教文化、濱海景觀與休閒遊憩的複合式觀光空間。

陳美秀指出，隨著城市建設與觀光能量逐年累積，台中已逐漸成為國際旅客造訪台灣的重要門戶。台中國際機場航線拓展成果亮眼，目前已開航及航空公司正式宣布即將開航的航線共達二十六條，航點涵蓋日本、韓國、越南、泰國、中國、香港及澳門等熱門市場，讓國際旅客「飛進台中」更加便利，也讓台中的天空愈來愈熱鬧，為城市帶來源源不絕的國際觀光動能。