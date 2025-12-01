佈局通訊未來！跨域聯盟TNGCA登場 會長簡志誠盼造兆元產值

臺灣次世代通訊產業聯盟今（1）日盛大登場，由中華電信董事長簡志誠擔任會長。

為了搶攻全球 6G、低軌衛星與非地面通訊（NTN）未來商機，台廠已經展開佈局卡位賽，以聯手出擊的方式共同作戰。今（1）日下午，由電信營運、電子製造與系統整合3大產業共同組成的跨域聯盟，「臺灣次世代通訊產業聯盟」（Taiwan NextGen Communications Alliance，TNGCA）隆重登場。擔任會長的中華電信董事長簡志誠期待，時至2030年衛星產業能做出新台幣兆元產值。

簡志誠以會長身份代表致詞時指出「台灣正邁向2029年到2030年，6G與NTN全面升級的重要發展階段，政府也已將『次世代通訊』及『競逐太空、探索海洋』列為5大信賴產業核心，並投入270億元推動，剛好能結合台灣從IC設計、通訊模組、設備到應用端的實力，協調起來才能在國際競爭中站穩位置。」

他的發言也呼應著，總統賴清德在多場太空及科技政策公開談話中，所強調的「低軌衛星與次世代通訊是國家戰略布局的重要支柱，台灣必須加速發展自主衛星與太空產業鏈，強化低軌衛星與關鍵通訊技術的自製能力，才能在面對國際變局時維持穩定、可靠的核心基礎建設」。

臺灣次世代通訊產業聯盟的成立，正是呼應政府推動自主通訊與太空科技的政策方向，透過跨域整合與產業協力，為未來的 6G、衛星通訊與非地面網路奠定技術基礎。

目前臺灣次世代通訊產業聯盟已有超過50家企業及 30位個人會員加入，橫跨電信、衛星、晶片、製造、系統整合、AI 與新創等領域，展現業界對次世代通訊布局的高度投入。

