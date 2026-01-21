位於倫敦的北京的地下室

自2018年中國購置該位址以來便備受爭議，英國安全機關MI5與MI6還明確警告它將成為潛在的「間諜中心」。（維基百科）





關於中國計畫在倫敦原皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）舊址興建「超級大使館」（Mega-Embassy）之提案，除了規模超越傳統外交領事設施的範疇，背後可能的目的也造成英國國家安全的隱慮，儼然成為一場涉及關鍵基礎設施、高技術情報活動與經濟主權的複合挑戰。







此一佔地約22,000平方公尺的建築計畫，自2018年中國購置該位址以來便備受爭議，其規模不僅將成為中國在歐洲最大的外交機構，更因其位置恰好就在英國金融通訊命脈的「隔壁」，被英國安全機關MI5與MI6明確警告為潛在的「間諜中心」。





核心位置引發的資訊盜竊風險





廣告 廣告

從地理位置與安全的角度分析，該建案最主要的威脅在於其與英國關鍵通訊電纜的距離；根據解密後的建築圖顯示，大使館地下室的牆壁與埋藏重要光纖電纜的檢修孔距離僅為1公尺，而距離光纖電纜本身甚至不到50公分。這些光纖電纜並非僅供一般民用，更是承載了往返於倫敦金融城與政府機構之間的關鍵經濟與政務數據，涉及BT Openreach、Colt Technologies及Verizon Business等電信巨頭的基礎設施，且為倫敦互聯網交換中心（Linx）的核心。這種在地理上的絕對優勢，為中國提供了直接切入英國通訊「中樞神經系統」的潛在機會；此外，安全專家指出，中國計畫拆除並重建靠近光纖電纜路徑的地下室外牆，這恰好賦予了直接接觸電纜管道、安裝數據記錄器或進行線路搭接的好機會。







除了接觸式的資料竊取外，安全專家更指出，中國可利用「光纖彎折法」（Fiber Bending）方式，在無須切斷電纜的狀態下，使光訊號從包層中洩漏並由特殊設備讀取，這種非侵入式的手法極難被傳統防禦措施偵測。這種控制能力賦予了中國可能在兩國外交關係惡化時，直接從地下室切斷或干擾倫敦金融數據鏈路的能力，進而影響英國的經濟，甚至國家安全。綜上所述，英國無疑是中國駐英使館的翻修擴建計畫的主要被害者，而台灣等其他國家或多或少也可能受影響。





直接監控與跨國鎮壓的威脅





鑒於發生在2022年中國駐曼徹斯特領事館的暴力事件，讓人們擔心新使館可能提升中國執行跨國鎮壓與恐嚇活動的能力，因為新使館落成後，周圍的監視器必將增加，對於生活在英國倫敦的個人或群體，其活動空間與安全將受到更嚴密的監視與潛在的恐嚇威脅，而這座「間諜中心」將被視為中國在英國對於敵對勢力進行監視、恐嚇的戰略據點。





全球情資安全與戰略平衡





此外，對於情資網絡安全與全球戰略平衡也有不小的影響。來源指出，美國已對此建案表達「深感憂慮」，並對英國提出「隱晦的威脅」，暗示若英國批准此案，可能導致美方減少與英方的外交情報分享。由於台灣在安全防禦上多需依賴由美、英等國所構成的西方情報網絡，若因中國的滲透竊取，造成情資節點受損或互信下降，將削弱整體民主陣營對中國戰略動向的掌握能力。







同時，新使館緊鄰承載全球大量數據的光纖電纜，包含銀行交易與重要通訊。若被中國破壞或竊取這些關鍵經濟秘密，將被視為發動「經濟戰」的利器，全球金融數據命脈將受嚴重威脅。







總結而論，中國駐英使館的翻修與擴建計畫，就好比在別人的庭院裡，蓋了自家的地下室；在本質上已非單純的館務需求，而是一個具備強大技術偵察能力，並足以干預英國金融運作並深化跨國監控的戰略平台。其地理位置與地下結構的特殊性，使得英國必須在外交關係的穩定與長期國家安全防禦之間進行艱難的抉擇，否則將面臨金融主權與國安情資被永久侵蝕的風險。

※作者為國防安全研究院網路安全與決策推演研究所 政策分析員。本文授權轉載，原文出處。

（本評析內容及建議，屬作者意見，不代表財團法人國防安全研究院立場）