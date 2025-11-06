位於羅馬公路旁 手工麵包、窯烤披薩｜桃園復興咖啡廳

「巴尚咖啡」位於桃園復興區、坐落在桃園與新竹交界處的118羅馬公路42.5公里處。對於許多尋求都市喧囂之外寧靜與美味的旅人來說，這裡不僅僅是一個品味咖啡的歇腳點，更是一個能夠讓人暫時忘卻時光，沉浸在山林懷抱中的美好空間。

踏入巴尚咖啡，映入眼簾的是一幅簡樸而溫馨的用餐空間。

除了室內的溫馨用餐區，巴尚咖啡也在餐廳旁還規劃了半開放式的座位區，微風徐徐吹來，攜帶著山林的清新氣息，讓客人能夠充分感受四周的綠意與山間的寧靜。

▼餐廳下方有一個平台，提供客人戶外座位區！

「巴尚麵包套餐」套餐中的麵包，其獨特之處在於，店家堅持100%採用「自養天然野生酵母」製作，與市面上常見的商業酵母麵包相比，這種以天然野生酵母發酵而成的麵包，不僅在風味上更具層次，口感上也更加豐富。

在當天，麵包籃中提供了四種不同口味的烘烤麵包。雖然沒有詳細列出所有口味，但個人特別偏愛其中的「巧克力口味」。此外，同樣令人印象深刻的還有「南瓜口味」，南瓜的天然甜味與麵包緊實的質地融合，味道十分濃郁，帶有一種溫和而滿足的香氣。

巴尚麵包套餐中還附上了一杯「美式醇黑咖啡」，這杯咖啡，其溫和的烘焙度能夠恰好地與麵包的風味相輔相成，在享受麵包的香甜之餘，也能品嚐到咖啡的回甘。對於不那麼偏愛美式咖啡，或是想嘗試其他風味飲品的客人，巴尚咖啡也提供了「補差額更換其它飲品」。

巴尚咖啡(窯烤.下午茶.麵包.披薩)

桃園市復興區長興里羅馬路六段400號

