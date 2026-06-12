一位職場媽媽的改變：從杜絕3C到共學神隊友
【記者羅伯特/綜合報導】翻開各大育兒討論區，如何「防堵小孩玩手機、平板」永遠是熱門話題。許多家長一邊將3C產品視為洪水猛獸，一邊卻又為了孩子幾歲該學英語而焦慮不已。身為雙薪家庭、白天必須面對高壓工作的職業婦女Cindy（化名）分享，她過去也是「3C禁令」的擁護者，但每天下班回家後精疲力竭，還得張羅家務，一味禁止小孩使用3C產品的結果，往往只換來大人的精神緊繃與孩子的哭鬧。直到她接受朋友的建議，嘗試了寰宇家庭所推出的「迪士尼美語世界（DWE）」系統，她才驚覺原來平板不是魔王，而是能在媽媽忙碌時、安全陪伴孩子坐下來玩的「共學神隊友」！
「以前我覺得下班累了給小孩看3C產品，就是偷懶、不負責任的行為。」Cindy坦言，身為職業婦女，過去因為擔心孩子在還沒有識別能力時，就接觸到網路上的不良資訊，所以對3C產品全面圍堵，直到她接觸到寰宇家庭的「問題不在螢幕本身，而是螢幕裡放的是什麼」觀點，才讓她重新思考3C育兒的可能性，也意外體驗到原來3C產品可以成為彌補陪伴時間不足的好工具。這種轉變，不僅解救了她時間不夠用的育兒焦慮，也讓孩子在嚴控螢幕時間的同時，語言能力迎來了令人驚喜的變化！
Cindy發現，這套系統與一般單向播放的卡通完全不一樣。DWE系統是由母語為英語的國際語言學家與產品開發專家精心打造，影音內容更是以孩子熟悉的迪士尼角色為引導，提供數千小時自然、真實的英語輸入，並設計了大量需要孩子跟著拍手、跟讀等雙向互動橋段，「當螢幕在跟孩子對話，語言的『聽』與『說』就真正流動了起來。」
Cindy說，孩子在使用過程裡，不再只是目光呆滯的「觀眾」，而是手舞足蹈的「參與者」，這點讓她非常驚訝！
除了優質的互動內容，DWE系統專為幼兒研發的專屬學習設備English Tab，是具備直覺、友善的孩童介面，更採用「封閉式系統設計」，完全杜絕了開放網路中可能跳出的不良廣告或影片，確保孩子的學習環境絕對安全與專注，也解決了她對於孩子使用3C的焦慮。Cindy笑說：「現在這台平板成了我最放心的育兒神隊友，讓我能安心換取珍貴的半小時家務時間。」
但更讓Cindy夫婦驚艷的是這套系統「跨出螢幕的立體延伸性」。DWE厲害的地方在於，它讓螢幕只是孩子學習英語的起點，影音中出現的單字句子，會高頻率重現在實體繪本、點讀筆與單字刷卡機裡，不僅如此，週末全家出門時，車內播放著美語兒歌，孩子也會自然地跟著哼唱。這種將英語學習融入日常的設計，讓一般的以中文為主的家庭，不需家長時刻盯著，就能為孩子輕鬆打造雙語環境。
寰宇家庭指出，0-6歲是幼兒大腦語言吸收最敏銳的關鍵期，與其因為時間有限而陷入無法陪伴的焦慮，甚至一味禁止3C，不如與孩子站在同一陣線，善用具備豐富家長支援系統的工具。從一首兒歌、一個安全的互動畫面開始，把時間焦慮換成高品質的陪伴，現代忙碌的職業父母都能用對3C，無痛養出自信開口說英文的雙語寶寶。
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