位處第一島鏈要地 駐韓美軍部署第2支F-16「超級中隊」組戰機洪流

〔記者吳哲宇／綜合報導〕駐韓美軍司令兼美韓聯軍司令布朗森(Xavier Brunson)近日發表東亞地圖顛倒論，指出南韓在第一島鏈的地緣戰略重要性。與此同時，駐韓美軍烏山空軍基地21也日宣布，群山空軍基地31架F-16戰機已分批抵達烏山基地，展開「超級中隊」部署計畫第2階段試驗，評估美駐韓戰機以新編組方式，在印太區域強化作戰能量。

軍聞網站「The Aviationist」報導，群山空軍基地第35戰鬥機中隊的31架F-16，以及約1000名人員抵達後，使烏山基地的F-16「超級中隊」數量達到2支。第35戰鬥機中隊將與烏山基地的第51戰鬥機聯隊，展開共同訓練與整合作業。美軍期望透過擴大試驗，評估部隊不永久移防，而是將兩支中隊，以新編組方式在印太區域強化作戰能量可行性。

美國第7航空軍去年10月啟動第1階段試驗，將群山基地第8戰鬥機聯隊的9架F-16與150名官兵，編入烏山基地第36戰鬥機中隊，使其成為擁有31架F-16的首支「超級中隊」，並驗證人力調配、後勤維護與作戰效能。由於成效良好，第7航空軍啟動第2階段擴大測試，時間也延長1年。

第7航空軍指揮官艾佛森中將指出：「擴大部署使戰備與戰力有所提升，但同時也暴露出一些挑戰。」美國空軍將全面評估與驗證「超級中隊」概念，是否符合駐韓美軍作戰需求。

報導指出，烏山基地被選為「超級中隊」試驗基地，是因其基礎設施能容納大規模人員與後勤支援，且該基地在2023年群山基地跑道整修期間，便曾接納移防至該地的第8戰鬥機聯隊約30架F-16戰機。

