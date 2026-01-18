一位難求！台中國際會展中心 「人行道變停車場」

台中市 / 綜合報導

台中國際會展中心，週末違停亂象成了常態嗎？人行道兩側通通都是違停車輛，還有駕駛直接開上人行道找車位，開車的駕駛抱怨，只要有活動光是找車位，就得花上半小時，警方光是周末就開出近50張罰單，不過似乎跟違停車輛數量有落差，原來是，有些駕駛將車違停在草皮上，不過因為管轄單位是台中市建設局，警方無權開罰，對此台中市建設局說，會施作綠圍籬，改善民眾違停現象。

路旁的車輛整齊停靠，但通通都違停，車輛超過30台，數量驚人，再轉彎到下個路口，記者戴君伃說：「(台中)國際會展中心附近車位，一位難求，旁邊的人行道，也成為民眾違規停車的地方，可以看到有駕駛，是直接把車開上人行道，找車位。」

駕駛說：「大家都停，不然怎麼辦，這附近真的需要改善，就是停車問題，不然你看裡面，人真的超多的。」現場更直擊，有民眾走在人行道上，車輛迎面而來，人車爭道相當危險。

其實台中國際會展中心，除了館內地下停車場，附近至少還有5個停車場，步行距離大約10分鐘，不過開車的駕駛抱怨，每當 週 末有活動，大批人潮，光找車位得花上半小時，無奈才會違規停車。

民眾說：「繞了大概半小時，才找到車位，這個地方應該多蓋一些停車場，因為這個會展中心人數算滿大的。」警方光是 週 末，就在會展中心周圍，開出將近50張違規罰單，不過滿滿違停，罰單數量應該不只這樣。

原來是，以這兩台車為例，銀色車明顯占據人行道，警方可以依法開罰，黑色車則是違停在草皮內，由於草皮管轄單位，是台中市建設局，警方非權責單位無權開罰。

台中市警第六分局西屯派出所副所長莊貽麟說：「呼籲民眾停車時，切勿貪圖方便違規停車，以免遭罰，影響出遊興致。」對此建設局表示，已經陸續施作綠圍籬，改善民眾違停現象，將派人加強巡邏，也提醒民眾，車輛開上人行道最高可罰1800元，違停最高可開罰1200元，別為了貪圖一時方便，跟荷包過不去。

