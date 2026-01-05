一位難求！2駕駛為爭路邊停車格 當街互毆

黃車駕駛下車理論。（圖／東森新聞）





車位一位難求，竟然有駕駛為了爭路邊車格大打出手！案發就在5日中午12點多，新北蘆洲長榮路上，有兩名駕駛看到125號車格內的車要開出來，都想停進去，因此發生口角衝突，最後還互相攻擊。警方到場後將兩人送醫，後續依傷害罪現行犯帶回偵辦。

黃色轎車駕駛看見路邊停車格內的車輛要離開，因此靠邊停下，後方一輛銀色轎車緊跟在後也想停，駕駛還長按喇叭，氣得黃車駕駛下車理論，雙方就從路邊打到大馬路上。

警方：「請問現場有需要其他警力支援嗎，什麼狀況。」

警方獲報到場，只見其中一名駕駛臉部紅腫，還被同行友人攙扶。兩名駕駛當街上演全武行，為的就是這個125號車格，當時黃車停了進來，銀色轎車則是靠邊停，隨後雙方駕駛下車爆發衝突，雙雙掛彩。

事發就在新北蘆洲，今天中午12點多，兩名駕駛就為了爭奪停車位鬥毆，這一打，黃車施姓駕駛右手拳頭擦挫傷、左臉頰紅腫，銀色轎車蔡姓駕駛全身擦挫傷，兩人都被警方戒護送醫，後續也被依傷害罪現行犯移送。

記者vs.附近民眾：「（這地方很難停車嗎，聽說是為了搶停車格），有可能啊，因為你看停車格就那幾個，到處都紅線。」

而《EBC東森新聞》實際觀察，方圓200公尺內至少有3間收費停車場，平日半小時20元，假日半小時35元，而路邊停車半小時只要10塊錢。兩名駕駛引爆搶路邊停車格大戰，停車位一位難求。警方呼籲，大家得遵守先來後到原則，保持理性，別因此進警局。

