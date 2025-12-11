低估蕁麻疹症狀 女主管孕期與工作壓力「麻」煩糾纏 3度發作送急診救命

慢性自發性蕁麻疹患者常因紅腫搔癢夜不能眠。（圖片來源 / 朱家瑜醫師提供）

台灣每五人就有一人曾出現蕁麻疹，但若症狀持續超過6週，就可能不是一般過敏，而是需長期治療的「慢性自發性蕁麻疹」（Chronic Spontaneous Urticaria,CSU）。 長期承受紅、腫、癢折磨的患者，不只生活品質崩壞，甚至有人因呼吸道腫脹三度送急診.......

皮膚科醫師提醒，慢性自發性蕁麻疹並非食物過敏造成，抗組織胺若效果不佳，應及早與醫師討論進階治療，避免病況反覆、精神壓力加劇。

紅腫癢超過6週恐是慢性病 年輕族群、女性更常中標

台灣皮膚科醫學會常務理事、台大醫院皮膚部主任朱家瑜指出，蕁麻疹若反覆超過6週，就被定義為「慢性蕁麻疹」。

朱家瑜指出，其中6成患者屬於慢性自發性蕁麻疹，主要因免疫系統失調，身體無故釋放大量組織胺，引發血管擴張、組織水腫，造成典型的紅、腫、癢。

這類疾病在20至40歲最常見，女性更是男性的2倍。台灣目前估計有20至25萬名患者。朱家瑜表示，慢性自發性蕁麻疹的症狀常「來無影、去無蹤」，使患者甚至在就醫當下不一定能呈現病灶，導致許多人誤以為不嚴重而延誤治療。

然而，研究顯示，患者若未妥善控制疾病，精神壓力會大幅上升，甚至與癌症患者相當；每4位患者中，就有一人因癢與疲倦影響工作，2成以上更會每週因症狀缺勤至少一小時。部分患者還會落入「癢→睡不好→焦慮憂鬱→病情加劇」的惡性循環，長期影響健康。

身心折磨多年她因呼吸困難3度送急診：不是皮膚癢而已

現年56歲、任職市調公司管理職的謝小姐，從小就受蕁麻疹困擾，但真正被擊倒，是15年前懷孕期間。那時謝小姐剛升主管、工作壓力大，蕁麻疹卻在孕期突然惡化，一大片風疹塊伴隨刺癢與水腫，讓她夜不能眠。

「就像全身被一大群蚊子同時叮咬。」她形容。但更可怕的不是癢，而是呼吸困難。

症狀嚴重時，謝小姐表示她的喉嚨因血管性水腫急速腫脹，空氣吸不進去，短短幾分鐘就可能危及生命。她也因此3度送往急診，靠醫療介入才能穩定下來。

「很多人以為蕁麻疹就是皮膚病，但那種癢到喘不過氣的恐懼，真的只有發作過才懂。」

儘管憂心孕期用藥可能影響胎兒，謝小姐仍在婦產科與皮膚科的共同評估下接受治療。「醫師告訴我，若媽媽因睡不好、焦慮、免疫反應混亂而影響胎兒，反而更危險。」這才讓她下定決心積極治療。

工作壓力常觸發發作，她苦熬7年才逐步穩定病情

從懷孕開始接受治療到病情趨穩，謝小姐花了整整7年。

身為主管，手上同時負責專案、人員管理及多場會議，每天壓力如影隨形，而壓力正是慢性自發性蕁麻疹的誘因之一。「最怕的就是大會議前一天發作，那晚就一定睡不好，隔天還要打起精神主持。」

除了生理折磨，外在形象也受到影響：臉上突如其來的紅腫斑塊讓她感到尷尬、缺乏自信。「我甚至曾因症狀而不敢開攝影鏡頭開會。」她苦笑。

如今病情已大幅改善，一年發作次數不到5次，但因過去3度急診的陰影，她到哪都習慣隨身帶藥。

破解兩大迷思：不是過敏、不該等有症狀才吃藥

朱家瑜指出，臨床上最常遇到2大迷思，使患者無法及早控制病情：

迷思1：只是過敏，避開食物就好？

朱家瑜表示，慢性自發性蕁麻疹並非由食物過敏引起，而是自體免疫失衡，即便完全不碰過敏原仍會發作。

迷思2：有症狀再吃藥就好？

他提到，慢性自發性蕁麻疹屬於「慢性病」，就像糖尿病、高血壓一樣，需要每日規律治療才能穩定免疫反應。

抗組織胺無效？專家：及早進階到第三線治療

林口長庚醫院皮膚免疫科主任鐘文宏指出，台灣的治療指引與國際同步：

1. 第一線：第二代抗組織胺 2. 2-4週仍無效：可將劑量提升至4倍 3. 仍控制不佳或嗜睡副作用困擾：進入第3線治療，引入生物製劑

若急性嚴重發作，臨床會用短期類固醇緊急控制；但鐘文宏提醒，切勿長期依賴類固醇，因為停藥後反而可能出現更嚴重的反撲。

目前研究顯示，採標準治療後，約4成患者能完全緩解，接近一半的患者症狀顯著改善，能大幅提升睡眠與工作品質。

台灣UCARE卓越中心密度亞洲第一，病友就醫更有保障

為提高蕁麻疹照護品質，全球過敏與氣喘卓越聯盟（GA2LEN）推動UCARE認證制度，審核項目多達30餘項，包括診療流程、研究成果與病友衛教等。

目前台灣已有林口長庚、台大醫院、台中榮總、高雄長庚4家醫院通過UCARE認證，以地理密度計算居亞洲第一，象徵台灣蕁麻疹照護水準已與世界接軌。

鐘文宏表示，UCARE卓越中心不但提供醫療，還具備跨科別團隊、標準化追蹤及研究能力，能讓患者從診斷到治療都獲得國際級醫療支持。

民眾也可加入臺灣皮膚科醫學會的LINE官帳《蕁麻疹資訊站》，取得衛教資訊、醫療資源及症狀追蹤工具。

謝小姐鼓勵其他患者，「只要願意面對、願意治療，就一定能把生活找回來。」

(原始連結)





