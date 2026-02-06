低估銅礦成長潛力？！ 嘉能可回絕力拓併購，雙方談判宣告中止

【緯來新聞網】全球礦業巨頭力拓集團（Rio Tinto）已停止與嘉能可（Glencore）的併購談判，結束了這場可能重塑產業結構的交易 。這項合併案於今(2026)年一月首次公布，若成功將創造市值超過 2,000 億美元的世界最大礦業公司 。力拓表示，雙方無法達成能為股東提供充足價值的協議 。這已是雙方歷史上的第三次談判，也是在這一年多內第二次失敗 。

這次談判與以往不同，雙方進行了嚴謹的盡職調查 。力拓意圖收購嘉能可全體業務，包含銅、煤炭資產及貿易部門 。然而，嘉能可認為力拓的開價未能反映其長期價值，特別是低估了其銅業務的成長潛力 。分析師估計力拓提供的溢價約為 30％，使嘉能可股東持有合併後公司 38％ 的股份 ，但消息來源指出，嘉能可方傾向要求 40％ 的持股佔比 。



受談判破裂影響，嘉能可股價收盤下跌 7％，力拓則下跌 2.6％ 。分析師指出，力拓未來可能傾向獨立發展 。目前礦業整合趨勢持續，雖然如 BHP 收購英美資源等案件也已失敗，但隨著能源轉型與人工智慧對銅的需求增加，市場預計到 2040 年全球銅需求將增長 50％ 。

