低侵入性又安全 迷走神經刺激術 癲癇治療新選擇

癲癇是需要長期面對的慢性神經疾病，若為「藥物頑固性癲癇」更是充滿挑戰。「迷走神經刺激術」是低侵入性且成熟的治療選擇，具備安全性與療效的研究支持。

成大醫院外科部醫師李柏萱指出，台灣癲癇盛行率約0.5～1%，推估全台約10萬～20萬名癲癇患者；其中，約3萬～5萬人屬於「藥物頑固性癲癇」，也就是嘗試2種以上第一線抗癲癇藥物後仍無法有效控制發作。

李柏萱表示，對藥物治療效果有限患者、特別是兒童族群，反覆癲癇發作影響日常生活與安全，更可能對大腦發育與學習能力造成深遠影響；若經由完整藥物與飲食治療仍無法有效控制發作時，應及早轉介完整評估，尋找最合適治療方式。

他說，除生酮飲食治療與開顱癲癇病灶切除手術，「迷走神經刺激術」是低侵入性且成熟的治療選擇，全球臨床應用近30年，具備安全性與療效的研究支持。

迷走神經刺激術在患者左側頸部植入電極，透過微量電流刺激迷走神經，將訊號回傳並投射至大腦各區域，進而干擾癲癇放電產生，降低發作頻率與減輕嚴重度。

李柏萱說明，迷走神經刺激術並非取代藥物的第一線治療，而是作為藥物、生酮飲食或手術評估後的重要補救選項，治療效果非立即見效，屬於「緩發性成效」，需透過長期、穩定的電刺激，逐步調整大腦放電狀態。

近年大規模回溯性統合分析顯示，長期使用迷走神經刺激術，至少一半頑固型癲癇患者明顯降低發作次數或減輕發作嚴重度。手術時間短、傷口小，術後恢復快，整體風險相對低；常見副作用多屬輕微症狀，包括聲音沙啞、咳嗽或局部感覺異常，可透過醫師調整刺激參數而改善。

2020年迷走神經刺激醫材納入健保給付，迷走神經刺激術也應用於慢性頭痛與部分精神疾病。