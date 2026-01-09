低價境外蚵冒充高價銷售！漁業署移送16起不實標示黑心商

為推動溯源管理並強化標示正確，官方採用農業部水產試驗所的「牡蠣多重元素」與「物種鑑別」方法，精準判別產品是否為境外來源。 圖：漁業署／提供

[Newtalk新聞] 國產牡蠣以鮮美滋味著稱，卻面臨低價境外貨混充挑戰，為守護食安與產業秩序，政府組成「牡蠣養殖輔導工作團隊」跨部合作，利用最新科學鑑別技術打擊非法行為。漁業署表示，自112年12月至114年12月，累計進行114件市售牡蠣採樣鑑定，成功揪出16件以境外牡蠣混充國產標示的案件，目前已有3件偵結，最重處以有期徒刑4個月並罰款20萬元。

針對國內牡蠣重要產地如嘉義、台南、雲林、彰化、澎湖及金門等地，市面上常有不肖業者以進口低價產品混充知名產地「東石蚵」或「台南蚵」牟利。漁業署指出，為此行政院食品安全辦公室召集農業部、衛福部及法務部成立跨部工作小組，共同推動溯源管理並強化標示正確性。官方採用農業部水產試驗所於112年開發，且經衛福部審議公告的「牡蠣多重元素」與「物種鑑別」方法，精準判別產品是否為境外來源。

在過去兩年的市場端混充稽查中，政府已將抽查出的16件標示不實案件全數移送檢調單位偵辦。漁業署進一步強調，目前已有案件偵結並處以新台幣20萬元、10萬元罰金及有期徒刑等刑責，以此遏止洗產地的詐騙行為。漁業署亦會協同各地方政府加強市場抽查，並鼓勵民眾如有疑慮，可主動向各地衛生單位及檢調單位檢舉，共同守護自身消費權益與產業健康。

除了末端查緝，政府也致力於全方位提升產業鏈品質。漁業署說明，牡蠣養殖輔導工作團隊從養殖技術、設備管理、加工安全及市場行銷等四個面向著手，全面提升剖牡蠣場域衛生保鮮設備、改善友善工作環境及優化包裝貼標設備。為力求維持國產牡蠣的優良信譽，農業部已要求國產牡蠣養殖戶進行溯源納管，並於113年10月進一步將販運商納入管理範圍。

現今市面上已有許多具備產銷履歷或生產追溯條碼(QR Code)的牡蠣產品供民眾選購。漁業署表示，政府將持續出動秘密客前往市場採樣，透過科學檢驗讓違法業者無所遁形，呼籲相關從業人員切勿以身試法。漁業署指出，強化溯源管理與落實誠實標示是產業轉型的關鍵，民眾可透過選購優質國產牡蠣來支持在地產業，並在發現標示不實情事時積極發聲，共同打造安全透明的食品環境。

