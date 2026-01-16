低價橄欖粕油冒充頂級橄欖油販售 食藥署：下架回收、業者送辦

國內2家不肖業者涉嫌自國外輸入低價橄欖粕油，假冒成高級橄欖油，以「日本一番頂級橄欖油」品名販售給下游廠商。食藥署今天傍晚表示，全案已由地檢署偵辦中，全面下架回收相關油品，現場封存橄欖油及原料油等，並針對業者違反GHP等缺失要求限期改善。

國內2家食品公司涉嫌自國外引進低價「橄欖粕油」，假冒為「橄欖油」，以「日本一番頂級橄欖油」品名販售給下游廠商。士檢昨天指揮警政署保安警察第七總隊第三大隊，會同衛福部食品藥物管理署及新北市政府衛生局等單位，兵分4路前往2家公司搜索，約談陳姓被告等3名被告到案，訊後諭令陳姓被告100萬元交保。

食藥署今天傍晚透過文字訊息向中央社記者說明，此案為食藥署主動查獲有業者涉嫌輸入「橄欖粕油」，分裝後以品名「日本一番頂級橄欖油」販售，假冒高價橄欖油，涉有刑責，故報請保七及士林地檢署偵辦。

食藥署表示，現場封存橄欖油及原料油，由保七查扣油品分裝機具並責付業者保管。此外，現場查業者有GHP違規等缺失，新北市政府衛生局已依權責要求業者限期改善，同時責令下架回收相關油品。

食藥署嚴正重申，全案已由士林地檢署偵辦中，市售食品不得有任何攙偽或假冒情事，倘經查獲違規者，除依法從嚴處分，一律移送檢察機關偵辦，維護消費者權益與食品安全。