低價橄欖粕油冒充「頂級貨」販售 2食品公司遭搜索、負責人百萬交保

堡晟興業及楓緣國際2家食品公司，自國外進口低價橄欖粕油，並假冒為高價橄欖油，以「日本一番頂級橄欖油」名義銷售予下游廠商牟取不法利益。士林地檢署獲報後組成專案小組，於昨(1/15)日發動搜索約談，經檢察官複訊後，以涉犯《刑法》詐欺取財罪及《食品安全衛生管理法》假冒食品罪，諭知陳姓負責人以100萬元交保，另外2名涉案員工各以50萬、30萬元交保。

橄欖粕油是橄欖油等級中較低的一種，其生產過程涉及使用溶劑（例如己烷）從乾燥的橄欖果渣中提取剩餘的油脂，然後經過精煉去除雜質、顏色和氣味。精煉後的油會與少許可食用初榨橄欖油混合，成為市售的「橄欖粕油」。橄欖粕油的發煙點較高，適合需要高溫的烹飪方式，這是與頂級初榨橄欖油的主要區別之一。

士林地檢署獲報，堡晟興業及楓緣國際公司涉嫌於2024年起，自國外輸入「橄欖粕油」，假冒興為「橄欖油」，以「日本一番頂級橄欖油」品名販售予下游廠商，獲取不法暴利，立即指派檢察官蔡景聖組成專案小組查辦。

昨日，檢察官指揮保七總隊第三大隊，持法院核發之搜索票，會同衛福部食品藥物管理署及新北市政府衛生局等單位，前往2家公司位於新北市公司、公司倉庫及涉案人住居處等4處搜索，同時以被告身分將公司陳姓負責人及員工等3人及5名證人到案說明。

經檢察官複訊後，認為陳姓負責人涉犯《食品安全衛生管理法》假冒食品罪及《刑法》詐欺取財等罪，諭知100萬元交保，同樣涉案的陳姓員工50萬元交保，另外陳姓廠長諭知30萬元交保。

