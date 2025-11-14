低價機票危機？廉航1年內2度聲請破產 3大主因曝光

精神航空1年內2度宣布破產。（示意圖／Pexels）





美國主打「無附加服務、超低票價」的航空公司「精神航空」（Spirit Airlines）一年內兩度申請破產保護，原因包括連年虧損、併購案破局、休閒旅遊需求疲弱等因素，公司目前已大幅裁撤航線與人力。對旅客而言，低價機票選擇再度減少，其他廉價航空競爭者們可能也會獲得調漲票價的空間。

精神航空首次申請破產是在去年11月，當時已經連年虧損，加上跟捷藍航空38億美元併購案破局，讓財務更加雪上加霜。公司在今年3月短暫走出破產，聲稱削減了8億美元債務，並獲得投資人3.5億美元挹注，但財務壓力始終沒有真正改善。

精神航空於今年8月再度申請破產，並宣布削減25%航班運能、多座城市航班停飛。專業分析師指出，精神航空縮減運能後，將讓競爭者有空間調漲票價，恐對旅客造成更高成本。

母公司再度強調公司現金流與負債壓力還是十分嚴峻，目前沒有好轉的跡象，公司未來的存續還有重大疑慮。母公司也宣布關於精神航空能否再次完成重整，再次回到市場一事還充滿不確定性。

