低價油冒充「日本一番頂級橄欖油」販售 黑心3父子共180萬交保

黑心3父子以低價油冒充「日本一番頂級橄欖油」販售，士林地檢署訊後諭知交保。（翻攝Google Maps）

士林地檢署肅貪組偵辦進口油品假冒案，發現堡晟興業、楓緣國際2公司自2024年起進口低價橄欖粕油，卻標示為「日本一番頂級橄欖油」販售下游，檢警昨（15日）發動搜索，帶回3名涉案人及5名證人，訊後，檢方依詐欺取財與《食安法》諭知陳姓負責人與2名兒子分別以100萬、50萬、30萬元交保，全案仍在調查中。

堡晟興業有限公司及楓緣國際企業有限公司涉嫌自2024年起，從海外進口成本較低的「橄欖粕油」，再冒充高價橄欖油，標榜「日本一番頂級橄欖油」販售給下游廠商牟利。

士林地檢署肅貪組檢察官蔡景聖昨日指揮保安警察第七總隊第三大隊，會同衛福部食品藥物管理署及新北市衛生局，持搜索票兵分四路前往公司舊址、倉庫及涉案人住處搜索，查扣進銷貨帳冊及相關證物，帶回實際負責人陳男及其2名兒子等3名被告，以及5名證人到案說明。

檢方訊後認為，陳男等3名被告涉及《刑法》三人以上共同詐欺取財罪，以及《食品安全衛生管理法》假冒食品罪嫌，考量案情及相關證據，雖嫌疑重大，但尚無羈押必要，分別諭知陳男100萬元、2名兒子50萬元及30萬元交保。檢方表示，將持續追查油品來源、流向及是否已流入市面，確保民眾知情權與飲食安全。

