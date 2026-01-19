低價版ChatGPT來了！每月290元 傳輸檔案是免費版10倍但有這個問題

OpenAI推出低價版ChatGPT Go，可能在對話框中出現廣告。資料照，路透社



跟免費版ChatGPT聊不過癮，又覺得Plus版每月600多元荷包太痛的人將有新選擇，OpenAI上周宣布平價版ChatGPT GO全球上線，台灣定價每月290元，不過可能必須忍受廣告。

免費版ChatGPT可少量使用ChatGPT5、生成圖片及上傳檔案、分析基本資料，新推出的「ChatGPT Go」是免費版額度的10倍，使用輕量化的GPT-5.2 Instant 模型，生成圖片、寫文案時會比免費版順暢。

不過相對地，OpenAI為了營利，未來可能開始在ChatGPT Go測試廣告功能，也就是說對話框中非常有可能出現廣告，就看使用者能否接受了；至於其他更貴的Plus、Pro和企業版，仍是維持無廣告。

ChatGPT Go去年8月起在印度和印尼推出，逐漸擴及泰國、馬來西亞、馬爾地夫、菲律賓、越南、阿富汗等國家。

ChatGPT推出低價版ChatGPT Go，台灣收費每月290元，比Plus版便宜不少。翻攝畫面

