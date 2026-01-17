低價版ChatGPT Go台灣上線！每月250元可享進階AI協助

OpenAI低價訂閱方案「ChatGPT Go」，近日在台灣正式上線。示意圖。路透社



近年來AI已成為許多人生活的一部分，OpenAI去年在部分國家推出低價訂閱方案「ChatGPT Go」，近日在台灣正式上線，每月只要8美元（約台幣250元）即可享受進階AI協助，不過OpenAI也表示，ChatGPT Go未來也可能導入廣告，以提供更實惠的價格。

OpenAI本月16日指出，為了讓更多人能運用ChatGPT的各項人氣功能，去年8月在印度推出價格相對低廉的訂閱方案 ChatGPT Go，目標是在日常生活享有進階AI的協助。自推出後，ChatGPT Go 陸續拓展至其他170個國家，成為ChatGPT成長最快的方案，同時也是全球數一數二實惠的AI訂閱方案。

OpenAI觀察到，在已推出ChatGPT Go 的市場中，使用者反應相當熱烈，並在日常生活中廣泛用於寫作、學習、圖像創作與解決各種疑難。有鑑於如此正面的早期回饋，我們決定將ChatGPT Go 推向全球，即日起，ChatGPT Go將在所有支援 ChatGPT的地區陸續推出。在美國，Go方案月費為8美元（約台幣250元）。

OpenAI指出，隨著本次推出，ChatGPT 現於全球提供三種訂閱選項，包括ChatGPT Go每月8美元（約台幣250元）、ChatGPT Plus每月20美元（約台幣630元）、ChatGPT Pro：每月200美元（約台幣6300元），OpenAI補充，ChatGPT Go價格為美國當地價格，在部分市場的收費會因地制宜。

OpenAI進一步說，ChatGPT Go方案是專為希望以更親民價格運用最新模型GPT‑5.2 Instant 的使用者而設計，提供更高訊息額度，以及更多上傳和圖像創作用量。ChatGPT Go可享有比免費版多10倍的訊息、檔案上傳與圖像生成額度，讓你在 GPT‑5.2 Instant 上持續對話，使用起來更自在，且有更長的記憶和上下文視窗，讓 ChatGPT 隨時間記住更多對你有幫助的實用細節。

OpenAI並補充，為了實現讓 AI 人人可及的承諾，計劃近期在美國的ChatGPT Go中開始測試廣告，才能協助他們持續以免費或實惠的價格提供 ChatGPT，ChatGPT Plus、Pro、Business 與 Enterprise 方案則維持無廣告體驗。

