低價競爭無贏家 中國公布網路平台價格行為規則

（中央社記者張淑伶上海20日電）今年以來，中國幾家主要平台「外賣大戰」加劇餐飲行業競爭，被認為破壞市場環境。中國官方今天發布「互聯網平台價格行為規則」，規範價格競爭秩序，將從2026年4月10日起實施。

根據中國國家發展改革委網站，國家發展改革委、市場監管總局、國家網信辦近日聯合發布「互聯網平台價格行為規則」（簡稱「行為規則」）。

據發布，「行為規則」一是規範價格競爭秩序，為平台經營者、平台內經營者提供明確的價格行為指引；二是保護經營者自主定價權，明確平台經營者不得對平台內經營者的價格行為進行不合理限制或者附加不合理條件；三是保護消費者合法權益，落實明碼標價制度，推動動態定價、差別定價等規則公開，規範免密支付、自動續期、自動扣款等服務。

今年以來，中國多個行業惡性競爭加劇，「內捲」之風從製造業吹向服務業。

針對「經營者價格競爭行為」部分，「行為規則」規定，平台經營者、平台內經營者不得以排擠競爭對手或者獨占市場為目的，以低於成本的價格銷售商品或者提供服務，擾亂正常的生產經營秩序，損害國家利益或者其他經營者合法權益。

根據規定，平台經營者不得違反規定，採取提高收費標準、削減補貼或者優惠、限制流量、搜索降序、算法降權、遮罩店鋪等措施，不合理限制平台內經營者的價格行為。

「行為規則」也規定了經營者不得哄抬價格、囤積貨物等。

「互聯網平台價格行為規則」是在今年8月23日至9月22日公開徵求社會意見，今天正式公布，並定於2026年4月10日起實施，有效期為5年。

在此之前，市場監管總局12月4日已經發布推薦性國家標準「外賣平台服務管理基本要求」，其中對平台內商戶管理、平台收費與促銷行為、配送員權益保障、平台內爭議處理等4大問題做出細化規定，目的是對外送領域的促銷亂象、成本轉嫁、商戶自主權受限等問題作出規範。（編輯：周慧盈）1141220