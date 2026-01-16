低價粕油冒充頂級橄欖油 食藥署：下架送辦

（中央社記者沈佩瑤台北16日電）有不肖業者自國外輸入低價橄欖粕油，竟假冒高級橄欖油販售。食藥署今天傍晚表示，除相關油品全面下架回收，全案由地檢署偵辦中，針對業者違反GHP等缺失，已要求限期改善。

國內2家食品公司涉嫌自國外引進低價「橄欖粕油」，假冒高價「橄欖油」販售給下游廠商。昨天在士林地檢署指揮下，衛生福利部食品藥物管理署會同保七總隊、新北市政府等，兵分4路前往2家公司搜索，並約談陳姓被告等3名被告到案，訊後諭令陳姓被告100萬元交保。

食藥署今天傍晚透過文字訊息向中央社記者說明，此案為食藥署主動查獲有業者涉輸入「橄欖粕油」，分裝後以品名「日本一番頂級橄欖油」販售，以低價橄欖粕油假冒高價橄欖油，涉有刑責，故報請保七及士林地檢署偵辦。

食藥署表示，現場封存橄欖油及原料油，並由保七查扣油品分裝機具並責付業者保管。此外，另現場查業者有GHP違規等缺失，新北市政府衛生局已依權責要求業者限期改善，同時責令將相關油品下架回收。

食藥署嚴正重申，全案已由士林地檢署偵辦中，市售食品不得有任何攙偽或假冒情事，倘經查獲違規者，除依法從嚴處分，並一律移送檢察機關偵辦，以維護消費者權益與食品安全。（編輯：張銘坤）1150116