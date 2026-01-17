低價粕油混充"日本一番頂級"橄欖油 無良父子檔180萬共交保

社會中心／李豫翰、洪國凱 台北報導

有不肖業者，打著日本頂級橄欖油名號高價販售，但裏頭裝的卻是"等級最低"的橄欖粕油！檢調查出，業者不但產地標示混亂，價格還刻意拉高，讓很多消費者上當，花大錢卻買到沒有營養價值的油品。週四相關單位兵分多路帶回3名被告和5名證人，其中陳姓負責人和他的2個兒子，經過漏夜複訊後，被依詐欺及違反食安法罪嫌，諭令共180萬交保。

大賣場內，貨架上整排橄欖油，其中這罐包裝精美，標榜"日本一番頂級"的橄欖油，轉到背後產地卻來自義大利，讓消費者看得霧煞煞，但來自哪裡只是幌子，因為裡頭裝的根本不是正常"橄欖油"，而是品質最低的"橄欖粕油"

廣告 廣告

低價粕油混充「日本一番頂級」橄欖油 無良父子檔共180萬交保

低價粕油混充"日本一番頂級"橄欖油 無良父子檔180萬交保（圖／民視新聞）

檢調會同食藥署、新北市衛生局，前往公司倉庫以及相關人員住處展開搜索，檢調查出，由陳姓父子三人，成立的堡晟興業及楓緣國際企業，從2024年開始，從國外輸入低廉的橄欖粕油，混充成高價橄欖油，以每公升450元販售給下游廠商，從中詐取不法利益，經過漏夜複訊後，分別被依詐欺，違反食安法等罪嫌，諭令一百萬元，五十萬元以及三十萬元交保，另外還有五名證人到案說明。

低價粕油混充「日本一番頂級」橄欖油 無良父子檔共180萬交保

低價粕油混充"日本一番頂級"橄欖油 無良父子檔180萬交保（圖／民視新聞）

橄欖粕油，就是壓榨後剩下的殘渣，雖然不會對人體產生危害，但問題在於，和真正的橄欖油相比，幾乎沒有"營養價值"，且成本相差三到十倍，業者藉此賺取暴利。下午再回賣場，只見貨架空蕩蕩，出事的油已經全面下架。新北衛生局強調，將依法追究責任，避免劣質油品，再度繼續流入市面，誤導民眾。

原文出處：低價粕油混充「日本一番頂級」橄欖油 無良父子檔共180萬交保

更多民視新聞報導

最新／疑涉助中國在台發展組織 《中天》主播「馬德」林宸佑遭押詳細案情曝光了

揪出一串肉粽？不只《中天》林宸佑 橋院：共6人遭羈押禁見

林宸佑等6人被收押！四叉貓突曬照「私下同框她」掀議

