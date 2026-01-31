低價芥花油混充橄欖油！譚敦慈曝健康使用觀念：別只用1罐油

近日爆出有公司進口少量義大利橄欖油，裡面混裝低價芥花油，再標示「100％PURE橄欖油」高價賣出的不法事件。雖然還沒有傳出對民眾健康有影響，但許多民眾因此感到害怕。無毒教母譚敦慈過去分享健康用油觀念，減少用油不當造成身體的危害，分別是煎炒煮炸不要都用同一罐油，以及買油需注意發煙點。

譚敦慈在健康節目《生活多智星》表示，不是所有的油都能拿來炸東西，通常油脂的發煙點越高越好，台灣苦茶油發煙點是最高的，雖然苦茶油很棒，但它有一個特殊的味道，不是每個人都接受。她還指出，很多人覺得煎炒煮炸都用同一罐油，但自己會做出區別，像是炒菜的話，因為會加水，就會用橄欖油、芥花油；如果煎跟炸，自己會用葡萄籽油，最好選發煙點在200度以上的油。

她指出，自己家有很多種油，有用芥花油，它的單元不飽和脂肪酸不像橄欖油那麼高，但也還可以，多元不飽和脂肪酸也滿高的，另外還有葡萄籽油可以煎東西，以及一罐麻油。但譚敦慈強調，自己油都會買小罐的，不會一次買一大瓶。她表示，自己不建議爆香，第一個會傷肺，第二個是很容易發煙。

至於油該怎麼保存，營養師王貝文稱，一般油不要開封，可以保存2~3年；開封後受到氧氣影響，最好3~6個月用完。另外保存也很重要，要放在陰涼的地方，不要讓太陽直射。

