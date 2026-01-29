低價芥花油混充橄欖油！2萬箱已售出 不肖業者從中牟利1500萬

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

食安風暴又一樁！嘉義市調查站機獲報調查發現，台北2間國際公司負責人疑似為降低成本牟利，自前年起以低價芥花油混充進口橄欖油，並於瓶身標示「原產地：義大利」及「100% PURE橄欖油」等字樣，販售給餐廳及肥皂材料行業者，嘉義市調查站報請北檢指揮成立專案小組，於本月20日搜索2間國際公司、倉庫、負責人住處等地，查扣780罐混充橄欖油，共1560公升，認為2名負責人及2名員工犯《刑法》詐欺及違反《食安法》，分別以80萬及20萬元不等金額交保。

嘉義市調查站機獲報調查發現，北市2間國際公司負責人為降低成本牟利，以低價芥花油混充進口橄欖油欺騙消費者，不法獲利達1500萬元。（圖／台北市政府衛生局官網）

調查局指出，其中1名黃姓負責人以公司名義進口義大利「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」，另名李姓負責人則以公司名義於國內購買芥花油，共同於新北深坑的倉庫內，以1：25的比例混合後，再分裝至「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」的空桶，並於瓶身貼上多樣不實標籤，藉此蒙騙消費者，已此2公司已售出約2萬箱混充橄欖油，不法獲利高達1500萬元。

專案小組於本月20日發動搜索，在發貨倉庫、負責人家中及兩家公司內查扣混充橄欖油130箱，每箱6罐、每罐2公升，共計1560公升，已由北市、新北衛生局送驗，也查扣作案混充油品設備、進口橄欖油空桶及帳冊等，經過檢察官複訊後，認為2名負責人及2名員工涉犯《刑法》詐欺及《食安法》等罪，黃姓及李姓負責人各以80萬元交保、2名員工則各以20萬交保，將持續追查銷售流向。

北市衛生局對此表示，已通知各網購平台下架該產品，並依《食安法》標示不實規定，重罰該公司400萬元，並會持續配合檢調偵辦。

