低價芥花油混充橄欖油2年獲利1500萬 2公司負責人各80萬交保

融琦國際有限公司、源樂國際有限公司，以國內購買芥花油混充進口橄欖油。調查局提供



台北市融琦國際有限公司、源樂國際有限公司，涉嫌自義大利進口少量「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」，再以低價芥花油混充橄欖油，不實標示「原產地：義大利」及「100% PURE橄欖油」，販售給餐廳食材批發商及手工皂材料行，2年不法獲利至少1500萬元。

台北地檢署打擊民生犯罪專組檢察官吳啟維，日前指揮嘉義市調查站發動搜索，同時約談融琦負責人黃月雪、源樂負責人李尚融及2家公司李姓、傅姓員工共計4人到案，經檢察官訊問後以涉犯《刑法》詐欺罪及違反《食品安全衛生管理法》，諭知2公司負責人各80萬元交保，2名員工各20萬元交保。

現場堆置用於混充之國產芥花油。調查局提供

嘉義市調查站近日接獲線報，台北市中山區融琦國際有限公司負責人黃月雪及源樂國際有限公司負責人李尚融，涉嫌自2024年起為降低成本、牟取暴利，自義大利進口少量「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」後，運至新北市深坑區倉庫，並在倉庫內以低價芥花油混充橄欖油，再不實標示「原產地：義大利」及「100% PURE橄欖油」，以批發方式販售給餐廳食材批發商及手工皂材料行，因此報請台北地檢署由檢察官吳啟維組成專案小組查辦。

現場混充油品設備。調查局提供

專案小組查出，融琦公司自義大利進口橄欖油，源樂公司則在國內購買芥花油，2家公司在新北市深坑區倉庫，以每20公升橄欖油攙雜約500公升芥花油（比例約1比25），利用簡陋設備混合後分裝至「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」空桶，並貼上虛假標籤，包括「原產地：義大利」及「100% PURE橄欖油」。該混充產品自2024年至今已售出約2萬箱，不法獲利高達1500萬元。

現場堆置進口橄欖油空桶。調查局提供

在蒐證告一段，專案小組於今年1月20日聯合新北市調查處、基隆市調查站、嘉義市政府警察局刑事警察大隊、衛生福利部食品藥物管理署、台北市政府衛生局及新北市政府衛生局等單位，同步搜索融琦公司、源樂公司、倉庫及黃姓、李姓負責人住居所等6處，現場查封混充橄欖油130箱（每箱6罐，每罐2公升裝），並由台北市及新北市政府衛生局分別取樣檢驗。同時扣押混充油品的機具設備、待分裝的「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」空桶、標籤及帳冊等相關物證。

經檢察官複訊後，認為2家公司負責人黃月雪、李尚融涉犯《刑法》詐欺罪及違反《食品安全衛生管理法》，諭知各80萬元交保，2名員工各20萬元交保，全案仍持續擴大清查銷售流向。

