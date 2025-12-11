低價購金高獲利？南投警月內連阻276萬

低價購金高獲利？南投警月內連阻二百七十六萬。(警方提供)

南投警分局南投派出所於一一四年十一月及十二月間，透過警銀合作機制接獲通報，警員立即到場查證，成功攔阻二起黃金投資詐騙案，保住民眾新臺幣二百七十六萬四千元。

南投警分局表示，經查兩起案件皆為民眾欲進行黃金投資，經銀行行員關懷提問後察覺異狀通報警方到場協助。一名陳姓男子於十一月間欲匯款一百七十六萬四千元投資「聖石金業」，聲稱友人推薦該公司投資黃金流通可得高獲利；另一名任姓女子於十二月間向銀行貸款一百萬元欲購買黃金，表示係自行於網路搜尋投資訊息，惟對金價認知與市場行情有明顯落差，且其家人對投資一事毫不知情。警方研判任女有遭詐可能，立即進行反詐騙宣導並提供近期相關詐騙案例，任女表示理解遂放棄提領自行離去。

針對陳男欲投資之「聖石金業」，警方使用165知識庫進行查證，對其保證獲利說法認有疑義，當場勸阻陳男切勿輕信保證獲利話術，陳男理解後放棄匯款。

原十一月阻詐時，尚無法查證聖石金業是否涉嫌詐欺及洗錢，警方於十二月再次進行查證，適台北地檢署指揮刑事局搜索「聖石金業」公司，檢察官偵訊後認定聖石金業相關人涉犯銀行法吸金、詐欺涉案情節重大，向法院申請查扣聖石金業名下金流等資產。警方立即致電陳男告知此事，陳男對警方及銀行當時即時攔阻表示感謝。

南投警分局長洪秋賢表示，近期詐騙集團鎖定黃金投資為詐騙手法，以「低價購金、高額獲利、保證收益」等話術吸引民眾，提醒民眾任何投資都有風險，沒有穩賺不賠的投資。感謝銀行行員的細心警覺，透過警銀合作機制共同守護民眾財產安全。如有疑問請立即撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。