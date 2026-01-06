低公設、實坪大不香了？北市老公寓價崩 專家曝3點慘輸大樓：只能等都更了

房價近年來水漲船高，尤其雙北房價更是高到讓不少人卻步。除了一般新蓋的社區大樓之外，許多人買房時也會考慮老公寓，有公設比低、總價較低的優點，但未來可能需要預留裝潢、修繕等費用。對此，馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書發文指出，根據北市地政局數據，近一年來，全市房價微跌約2.51%，期中以公寓下跌的最為慘烈，過往便宜、低公設、實坪大的優點顯得蒼白無力，大樓這3個優點更吃香。

根據台北市地政局統計公布，今年9月台北市各類住宅價格指數，全市整體較8月小漲約0.65%，又以大樓月漲1.2%較多。唯近一年來，全市房價微跌約2.51%，其中公寓下修約7.05%最多。

對此，何世昌表示，即便老公寓成交均價只有48.1萬，比大樓每坪便宜33.58萬元，只有大樓的6折價。然而，從房價統計數據上來看，老公寓便宜、實坪大的優點顯得蒼白無力，因為大樓更香。

何世昌提到，縱使很多人嫌大樓虛坪多、實坪小，可嫌貨才是買貨人，買房時往往口嫌體正直，最受歡迎、價格最穩的仍是大樓而非公寓，主要原因有3點，年輕人平時上班沒法收包裏，住大樓省事；銀髮族出入要爬樓梯太吃力，住大樓方便；小資女住公寓擔心個人安全，住大樓放心。

何世昌說，公寓最後的希望，就在於重建了，一輩子只要押中一次，一口就吃成胖子。殘酷的是，很多人等了一輩子，都等不到那一次。

