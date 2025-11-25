低劑量電腦斷層(LDCT) 真正有效的肺癌早期篩檢工具
肺部結節是胸腔外科門診最常見、也最讓人不安的影像發現。郭綜合醫院癌症中心副主任李武駿醫師表示，超過九成的結節都是良性的，但面對影像上那顆「小點點」，如何判斷風險、決定追蹤或治療，是醫療團隊與病患共同面臨的重要課題。
李武駿醫師進一步說明，在檢查工具上，胸部 X 光雖為常見的基礎影像，但會受骨骼、心臟及橫膈等遮蔽，造成許多盲點。小於1公分的結節幾乎無法被X光偵測，即使大於1公分的毛玻璃病灶也可能被忽略。因此，低劑量電腦斷層(LDCT)才是真正有效的肺癌早期篩檢工具。
目前政府提供的公費 LDCT 篩檢，對象包含兩大族群：具有肺癌家族史者，以及重度吸菸者(20包年、50–74歲）。這些民眾每兩年可接受一次檢查，以便及早發現可疑病灶。
李武駿指出，影像上看到的結節不一定是癌症。良性病灶可能因感染、結核或肺錯構瘤而呈現類似惡性的特徵；相反地，早期腺癌或囊性腺癌也可能因外觀溫和而被誤判為良性。
此外，若患者同時罹患其他癌症，也需排除肺部轉移的可能。因此，醫師會根據症狀、免疫狀態、既有疾病及影像變化進行綜合評估。
當結節被發現後，多數情況下並不需要立即處理，而是依照國際指引採行定期追蹤。結節的大小、實質成分比例、是否增大，會決定追蹤的頻率，從三個月至一年不等。若結節顯示高度惡性特徵，便會進一步安排正子攝影、切片或手術，以確定診斷。
一旦確診為惡性，治療方式會依腫瘤大小、位置及分期而異。
對於小於2公分的毛玻璃型早期肺癌，可進行胸腔鏡楔狀或分葉切除，兼顧根治與術後肺功能。若為較大或具實質成分的腫瘤，則以肺葉切除較佳，能降低復發風險。無法手術的病患則可接受高精度放射治療。此外，標靶治療與免疫治療則根據基因檢測結果量身打造，尤其適用於進展期或具特定基因突變的患者。
李武駿醫師強調，肺部結節雖然常令人焦慮，但絕大多數都是良性的。透過低劑量電腦斷層及規律追蹤，能在結節變化初期即時發現問題。正確的判讀、適當的追蹤與治療策略，是面對肺結節時最重要的三大原則。
