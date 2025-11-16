低匯率釀「台灣病」？阮慕驊2點反駁經濟學人：來住上3個月再發表看法

經濟學人稱台灣央行長期壓低新台幣匯率，導致台灣經濟金融產生多項問題，衍生「台灣病」。（取自Pixabay）

​《經濟學人》日前以「台灣病」為題，直指台灣在晶片主導、出口獨強的成功故事背後，長期低估的貨幣卻造成高額經常帳順差與潛在金融風險，​一大因素是央行長期壓低新台幣匯率。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文表示，經濟學人確實指出台灣經濟的問題，房價、金融不穩定等，但是這些問題又豈只是台幣升值能解決的？經濟學人大佬爺您要不要來台灣過上3個月真實台灣人的生活？

​經濟學人以「台灣榮景的潛藏風險（The hidden risks in Taiwan’s boom） 」論述台灣經濟問題，報導引用其編製的大麥克指數，指稱台灣央行長期壓低新台幣匯率，導致台灣經濟金融產生多項問題，如國人購買力受損、房價攀升、累積金融風險等。​



對此，阮慕驊表示，經濟學人以台灣經濟榮景背後的風險為主題，直指台灣得了經濟的「台灣病」，封面以101積木模型為隱喻，暗示台灣經濟就是表面高聳，但抽掉一兩根就會傾倒。但他倒是要問這些經濟學人大佬爺們，真的有來台灣走一走，住上個3個月，再發表看法？還是只憑著「大麥克」指數，就斷言台灣病的主因就是低匯率？

阮慕驊提到，說實在的，經濟學人的評論也不是沒道理，確實也指出了台灣經濟的問題，包括：房價飆升、金融不穩定。但這些問題又豈只是台幣升值能解決的？或者台幣長期20元兌一美元，台灣房價就會低到跟美國中位數房價相同（目前為41.5萬美元）？大哥台灣有多少地皮，美國有多少地皮可蓋房子啊。美國人家家户戶門前有小草皮，後面有的還有游泳池，房子旁邊還有停車庫，還有drive way通到前面的馬路。台灣人呢？為了個車位還要搞到爛機車佔位。

阮慕驊認為，經濟學人大佬爺您要不要來台灣過上3個月真實台灣人的生活？但他同意，如果把台積電、日月光這些半導體供應鏈的積木抽掉，台灣經濟的積木會傾倒。不過又如何，台灣沒半導體真的就亡了，他不相信，生命自會找到出路，經濟也一樣，匯率可以思考和調整，但絕對不會是唯一的藥。



