「低升糖」蔬菜怎麼挑？營養師帶你選這些 纖維感是指標

專家告訴我們，健康吃飯程序是先吃蔬菜、蛋白質，最後才是澱粉主食。理由是主食比蔬菜升糖指數高。問題是，蔬菜都具備低升糖特性嗎？營養師教你這樣挑選。

什麼是「低升糖」？

營養師李婉萍指出，升糖指數講的是消化糖類成為血糖的反應值。先吃纖維含量愈高的蔬菜，在腸胃道的消化過程中，可延緩血糖升高，因此可以幫助穩定血糖。

針對網路上流傳的9項低升糖蔬菜，李婉萍說，基本上蔬菜都具有低升糖的特性，尤其纖維含量愈高的蔬菜更是低升糖。對於特別需要控制血糖的人，可提供參考。

「低升糖」蔬菜有哪些？

李婉萍強調，蔬菜都有低升糖的特性，以下9種蔬菜算是理想選擇，沒有誤導大眾：

綠花椰。 菠菜。 芹菜。 白花椰。 西生菜。 菜心。 苦瓜。 大黃瓜。 青椒。

李婉萍建議，上述9種蔬菜升糖指數低，可以幫助穩定血糖。即使是煮軟一點，升糖指數也不會大幅提高，老人家也可以安心食用。不過，還是要注意烹調方式，盡量少油、少鹽，以保留蔬菜的營養成分。

