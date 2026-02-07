低基期、AI 商機需求強勁效應 1月出口有望寫下連27紅

財政部9日將公布最新進出口統計，財政部預估，在人工智慧（AI）商機仍為強而有力的支撐之下，遇上去年1月因春節基期偏低，預測今年1月出口年增率上看50％至56％，出口值將落在581億美元至604億美元之間，預估將長紅向前推進，長達27個月正成長。

財政部上月公布最新進出口統計，去年12月出口表現為624.8億美元歷史單月次高，年增43.4％，連續26個月正成長；去年12月進口430.4億美元，年增14.9%，同樣為歷年單月次高。

財政部官員表示，去年12月出口表現再次令人驚艷，為連續第三個月站上600億美元水準，主要反映三大因素，包括國際經濟基本面維持穩定、人工智慧（AI）、高效能運算與雲端服務商機持續發酵，以及相關科技應用需求不斷擴散，帶動相關產品拉貨動能不減，對我國出口形成強力支撐。

回顧去年進出口表現，官員指出，2025年初美國實施對等關稅，雖一度對市場造成震撼，卻也引發業界提前拉貨效應；隨後關稅衝擊逐步緩解，加上全球經濟展現韌性，吸收部分負面影響；更重要的是，AI商機沒有減弱的跡象，相關應用加速擴展，帶動電子零組件持續升級，與我國電子資通產業的競爭優勢高度契合，成為出口成長的關鍵動能。

官員指出，去年我國出口規模首度突破6,000億美元，具高度里程碑意義。在AI商機需求強勁，重量級的廠商持續看旺，且不論是先進製程、產能，台灣都有能力吃下這個商機，對於第1季出口相當樂觀，預估今年1月出口額約581到604億美元，年增率50％至56％。

展望今年，美國關稅政策仍具不確定性，地緣政治風險潛存，持續牽制總體經濟擴張力道，國際機構普遍預測全球貿易量成長將趨緩，但大型雲端服務供應商積極擴充資本支出，各國加速推動主權AI與建置算力基礎設施，激勵相關硬體需求，加以我國半導體及資通訊供應鏈之競爭優勢，皆有助支撐出口成長動能。

