低廢、循環、再生！ 臺南藏金閣2館永續展揭幕





由臺南市政府環保局主辦、財團法人台南企業文化藝術基金會共同合作的在地影響力培育計畫成果展，今（13）日在藏金閣2館開幕，展覽時間至115年2月28日止並為免費入場。本展以「低廢、循環、再生」為核心精神，全面採用回收果菜籃、廢棄木料、舊雙透布等素材重新設計為展桌、展牆與展示模組，打造全台少見以回收物為主要展具的低碳永續展覽示範場域，展現城市從源頭減量到循環再生的行動決心。

本展除原本藏金閣循環再製文創商品外，亦結合 7 家企業提出真實永續挑戰，跨足材料循環、無毒教育、情緒健康、弱勢兒童關懷等面向；並串聯成功大學及國中小，共 60 位大學生與 60 位小學生共同參與，以「企業出題、學生解方、校園擴散」模式，形塑跨世代永續教育的全新合作框架。

市長黃偉哲表示，永續不只是口號，而是需要從日常、從教育做起。本展以最少資源、最大創意回應永續議題，不僅降低展覽廢棄量，更讓企業與學校共同參與，具體展現台南邁向循環城市的力量。

環保局代理局長許仁澤表示，本次為環保局藏金閣2館以回收物打造跨世代共學展覽，更重要的是藏金閣秉持循環理念呈現各樣循環再製商品外，亦透過教育與產業結合，讓學生能從真實問題中學習，將永續行動帶入生活，未來也將持續推動可複製、可擴散的低碳策展模式。

