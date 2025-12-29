低收入戶之子能台大醫畢業？陳志金曝自身求學艱辛：不要懷疑

奇美醫院加護病房醫師陳志金在臉書發文分享自身求學經歷，強調即使出身寒微，仍有可能從台大醫科畢業。翻攝陳志金臉書



近日有網友在社群平台表示「低收入戶保全的兒子，有可能台大醫學系畢業嗎？」相關討論引起網友熱議，來自馬來西亞、畢業於台大醫學系的重症名醫「阿金醫師」陳志金也在臉書發文分享自身求學經歷，直言雖然艱辛，但並非不可能，「祝福就好，不需要懷疑別人，更不必用狹隘眼光看世界。」

陳志金醫師昨日（12/28）在臉書發文貼出當年於台大椰林大道騎腳踏車的舊照，並分享自身的求學歷程，表示看到網路上有人質疑低收入戶背景，是否能培養出台大醫科畢業生，讓他想起自己的家庭。陳志金分享，他的父親是油漆工人、僅小學畢業，母親甚至一天學校都沒念過，只會寫自己的名字，但他仍順利從台大醫學系畢業，在全系135人中排名第10，並三度獲得書卷獎。

廣告 廣告

陳志金坦言，他的求學路上確實承受比其他人更多的辛苦，但也幸運遇到許多貴人相助，包括小學老師王建寧、中學校長陳順福，以及校董林忠強博士夫婦，還獲得雪蘭莪福建會館的助學貸款，還有大學時期帶他下課後去當清潔工、寒暑假去工地搬磚塊的台大農經系譚耀存學長、台大農工系宋志強學長。

陳志金強調，他靠的是比別人更多的努力、貴人的扶持，以及一點點運氣，才能把握每一次機會，並語重心長地表示「雖然辛苦，但不是不可能！祝福就好，不需要去懷疑別人！更不需要用自己狹隘的眼光去看世界」。

更多太報報導

今年期限剩3天！文化幣明年元旦起擴大發放 13至22歲每人1200點

北捷攻擊案 陳世凱坦言「演練不足」：3個月內研擬防災標準

搭公車嫌乘客吵被嗆「去包車」 新店婦恐嚇情侶：要殺你