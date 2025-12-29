低收入戶的兒子有可能台大醫學系畢業？陳志金醫師曝辛苦史：不是不可能

記者李鴻典／台北報導

網路上有人在質疑「低收入戶保全的兒子，有可能台大醫學系畢業嗎？」重症名醫、「阿金醫師」陳志金在社群平台貼出自己當年在台大椰林大道騎腳踏車的照片，他舉自身經驗為例表示，雖然辛苦，但是，不是不可能！祝福就好，不需要去懷疑別人！更不需要用自己狹隘的眼光去看世界。

陳志金在社群平台貼出自己當年在台大椰林大道騎腳踏車的照片，他舉自身經驗為例表示，雖然辛苦，但是，不是不可能！（圖／翻攝自陳志金醫師臉書）

陳志金醫師表示，他的爸爸是油漆工人，只有小學畢業。媽媽更是一天也沒有就學過，只會寫自己的名字。「我也是台大醫學系畢業，全系135人，我第10名畢業；得過三次書卷獎」。

廣告 廣告

陳志金醫師表示，這當中當然得到許多貴人的相助，他細數：小學的王建寧老師、中學的陳順福校長、中學校董林忠強博士和夫人李婷婷女士、雪蘭莪福建會館的助學貸款…

來自馬來西亞偏鄉小鎮的陳志金醫師也說，感謝台灣給他這個機會；還有，在讀大學的時候，帶他下課後去當清潔工、寒暑假去工地搬磚塊的台大農經系譚耀存學長和台大農工系宋志強學長…

陳志金醫師強調，自己必須比別人更努力，也有幸獲得貴人相助，加上一點點運氣，「我會把握住每一個機會」。

陳志金醫師重申，他想說的是，雖然辛苦，但是，不是不可能！祝福就好，不需要去懷疑別人！更不需要用自己狹隘的眼光去看世界。

有網友質疑，「那年代能騎上這麼一台公路車（跑車呦），算是環境不錯又時尚摩登的公子哥兒了」，陳志金醫師回覆，「這是在台大宿舍拍賣的二手車」。

其他網友留言，「我也是來自低收入户家庭。台大電機系畢業！沒有工讀機會。1980年間，每天只有新台幣33元的生活預算。一頓校園食堂的自助餐是15元左右。一個麵包是5元左右。求學日子就是這樣熬過的」、「我靠自己半工半讀拿雙碩士，過程被酸被念都挺過來，還存到買房基金！炸裂累」、「我爸媽水泥工（都國中畢業），我是律師」、「像你這樣成功之後，還會記得別人曾經對你的好，就跟那種質疑人的人是不同層級的」、「沒有傘的孩子跑得比較快」。

陳志金醫師重申，他想說的是，雖然辛苦，但是，不是不可能！祝福就好，不需要去懷疑別人！更不需要用自己狹隘的眼光去看世界。（圖／翻攝自臉書Icu醫生陳志金）

更多三立新聞網報導

蔣萬安昨才說台海和平 中國解放軍今宣布台灣周遭軍演、他喊萬安被看衰

暖！麥當勞約台灣音樂家前進花蓮光復 往返7小時只為了獻上這30分鐘

跨年、元旦溫度變化、降雨情況出爐！專家曝看日出機率

女助理教授優越「炫耀」學歷 下場竟變「剩女」？

