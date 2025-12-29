低收入戶的兒子能念台大醫嗎？陳志金親曝自身經歷解答 網大讚勵志

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／台北報導

低收入戶保全的兒子，有可能台大醫學系畢業嗎？ICU醫師陳志金在臉書分享自身經歷，親自回應外界質疑。他透露，他的父親只有小學學歷、曾是油漆工人，母親甚至從未就學，只會寫自己的名字，但他最終仍從台大醫學系畢業，他用親身故事證明「雖然辛苦，但是，不是不可能！」

低收入戶保全的兒子，有可能台大醫學系畢業嗎？（示意圖／unsplash）

陳志金在粉專發文指出，看到網路上有人質疑出身低收入家庭、父親當保全的孩子是否有機會念完台大醫學系，讓他想起自己的成長背景。他坦言，自己家境並不優渥，父親學歷不高、靠勞力工作養家，母親更沒有受過正規教育，但他仍順利考上台大醫學系，並在全系135人中以第10名畢業，期間還曾3度獲得書卷獎。

廣告 廣告

陳志金表示，這一路走來確實比別人辛苦許多，不只得更努力，還必須緊緊抓住每一次機會。他也感謝在求學過程中遇到許多願意拉他一把的貴人，「感謝台灣給我這個機會」，再加上一點運氣，才能一步步走到今天。他強調，出身不該成為否定他人的理由，「不要用自己狹隘的眼光，去看這個世界」。

貼文曝光後，立刻引發網友熱烈回應，「我靠自己半工半讀拿雙碩士，過程被酸被念都挺過來，還存到買房基金」、「像你這樣成功之後，還會記得別人曾經對你的好，就跟那種質疑人的人是不同層級的」、「很勵志的成長經歷，對遇困境但有抱負志向的人而言，卻是人生難得的經歷，也因此更能從對方的立場同理他人的處境。」

更多FTNN新聞網報導

真的「獅物招領」？台大學生埃及掉學生證被撿到 本人驚呼：台北掉4次都沒找回

爽放65天超長寒假！台大、政大等8校明開始放

台大爆勞權爭議！校方回應職員疑涉違法事件 將維持原模式１年

