低收入戶能從台大醫科畢業？醫親吐逆襲人生：不是不可能

近日網上因討論特權問題，衍生出「低收入戶保全的兒子，是否可能從台大醫學系畢業」的質疑，奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金分享自身經歷，指出父親是油漆工、僅小學畢業，母親未受教育，但他仍以台大醫學系第10名成績畢業，強調過程雖然辛苦，但並非不可能，貼文吸引3.2萬人按讚。

陳志金今在臉書粉專發文分享，父親是油漆工人、僅小學畢業，母親則未受過正規教育，只會寫自己的名字，但他仍從台大醫學系畢業，當年全系135人，他以第10名畢業，並曾三度獲得書卷獎。

陳志金表示，求學過程中獲得許多貴人相助，包括小學時的王建寧老師、中學的陳順福校長，以及校董林忠強博士與夫人李婷婷女士，另也感謝雪蘭莪福建會館提供助學貸款，讓他能順利完成學業。他感謝台灣提供學習機會，回憶就讀大學期間，曾在台大農經系譚耀存學長與台大農工系宋志強學長的帶領下，下課後從事清潔工作，寒暑假則到工地搬磚，補貼生活開銷。

陳志金指出，他必須比別人付出更多努力，但也幸運遇到貴人，加上一點運氣，才能把握住每一次機會。他強調，想藉此分享的是「雖然辛苦，但不是不可能」，並呼籲外界給予祝福，不必懷疑他人的努力，更不應以狹隘的眼光看待世界。

貼文引發廣大回響，吸引3.2萬人按讚討論，不少網友分享自身透過讀書實現階級翻轉的經驗，「我也來自低收入戶家庭，但畢業於台大電機系，上大學前曾在建築工地工作2年」、「父母都是水泥工、僅國中畢業，但我現在是律師」；也有網友感性留言表示「因為沒有傘，更要跑得比別人努力。」

