低收家庭雪上加霜 下崙警所即時關懷串起社會溫情

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】北港地區一名王姓男子因長期罹患重病，無法就業，家庭多年來仰賴低收入戶補助維生，卻於今年1月底病逝，留下妻子與兩名尚年幼的孩子，家庭經濟頓時陷入危機。

王姓男子過世後，王妻除須獨自撫養兩名子女，還得面對無力負擔的喪葬費用，生活壓力沉重。下崙派出所副所長蔡瑞彬獲悉後，第一時間前往關懷，主動協助家屬整理相關資料，並引導申請急難救助資源。

除公部門協助外，蔡副所長也積極聯繫地方慈善團體，促成雲林縣夜市慈愛會伸出援手，募集6萬元急難救助金。善款在村長曾霖明見證下，由警方與慈善團體代表共同轉交，期盼能暫時減輕王妻的經濟壓力，讓家庭得以穩定生活步調。（照片／記者 蘇峯毅 翻攝）