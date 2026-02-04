低收戶女孩逆轉人生！3歲遭安置 今年錄取台大工學院

來自低收入戶家庭的小亭，3歲時因家庭劇變接受安置，在板橋第二社福中心與安置機構的長期陪伴下成長。今年18歲的她憑藉多年努力，成功錄取台灣大學工學院，用行動寫下逆轉人生的勵志篇章。

板信銀行副總經理黃家泰（左）捐贈助學金，李美珍局長代表微星科技捐贈筆電給小亭。（圖／新北市政府）

小亭幼年時母親因病離世，父親受限於經濟條件與照顧能力，經社工評估後與弟弟一同接受安置。在成長過程中，機構提供穩定的生活照顧與多元學習資源，板橋第二社福中心主責社工陳玟伶持續追蹤，連結機構、學校及民間資源挹注，甚至利用節日或寒暑假安排小亭與父親團聚，維繫家庭支持系統和情感連結。

小亭自彈自唱五月天的「知足」和「突然好想你」，希望藉由歌聲表達對所有幫助過的人的感謝。左2為安置機構院長蘇鈺惠。（圖／新北市政府）

陳玟伶表示，由於姊弟兩人功課都很好，尤其小亭很嚮往台大，她專程帶小亭到台大校園參觀並拍照，強化她對台大的夢想和信心，同時幫忙蒐集相關科系資訊，最終讓小亭如願以償錄取台大工學院。

主責社工陳玟伶（右）表示，為強化小亭對台大的夢想和信心，她特地帶小亭到台大校園逛。（圖／新北市政府）

安置機構院長蘇鈺惠表示，小亭剛到機構時可能因家庭變故關係很愛哭，和弟弟都被初步鑑定有發展遲緩現象。她認為可能是學習刺激不夠，因此社工和老師想盡辦法輔導，甚至協助補習，姊弟功課日益好轉，也鼓勵她參加周末音樂課程和周日合唱團，小亭學會彈吉他。

板橋第二社福中心主責社工陳玟伶（右）長期追蹤並連結機構、學校及民間資源挹注小亭。（圖／新北市政府）

社會局媒合板信銀行和微星科技提供資助。板信銀行副總經理黃家泰表示，初期每月會支援助學金5千元，至少為期1年，希望她運用助學金好好求學，對音樂的喜愛也可以持續保有。微星科技則致贈一台筆電，並鼓勵她專研成為出色的資訊人才。

新北社會局長李美珍表示，小亭能在逆境中堅定向學難能可貴，有賴社工長期陪伴關懷、安置機構用心培育，更感謝板信和微星的企業協力。小亭非常懂事，目前在機構裡當小老師，甚至到花蓮少年之家服務，相信有朝一日她會成為手心向下給予的人，成為善的循環。

小亭利用音樂自彈自唱五月天的《知足》和《突然好想你》，希望藉由歌聲表達對所有幫助過的人的感謝。

