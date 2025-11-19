低收母顧腦麻兒14年無怨悔 樂線食物銀行捐半年尿布傳遞溫暖

陳婦照料腦麻兒14年無怨無悔。(記者湯世名攝)

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣線西鄉1名低收入戶的陳姓母親，14年來獨力撫養腦麻兒，由於兒子不會講話也不會走路，每天都須包著尿布，由她伺候生活起居，騎機車載送到和美實驗學校就讀，她從不喊苦也沒抱怨，不過包尿布一天要6片，一個月就多達180片，購買尿布的費用讓她負擔沉重；線西樂線食物銀行理事長黃雍筆獲悉此事，今天(19日)霸氣送上1080片長達半年份的尿布，讓她無後顧之憂。

縣議員賴清美說，54歲的陳姓婦人其丈夫已過世，家中原育有1女4男，其中老么出生的時候是早產兒罹患腦麻，不會說話也不會走路，陳婦仍無怨無悔的照料一家人，腦麻兒目前在和美實驗學校讀書，每天由陳婦騎機車載送，在家時也要靠陳婦負責生活起居，相當辛苦。由於老么需要穿尿布，每天需耗費6片尿布，1個月就多達180片，對於低收家庭的陳婦來說是一筆沉重的負擔。

彰化縣樂線食物銀行慈善協會理事長黃雍筆在得知陳婦狀況，今天率領團隊帶著1080片、整整半年份的尿布來送給陳婦，讓陳婦相當感動，頻頻向眾人道謝。

黃雍筆說，協會內擺放滿滿的食物、生活物資，有罐頭、沙拉油、醬油、米、麵條、泡麵、餅乾，以及衛生紙、成人及幼兒尿布、沐浴乳、洗髮精等生活用品，未來將再增加棉被、學生用品、衛生衣等。這些物資都是由大家出錢出力捐贈，收集到的物品都將分發給和美與鹿港6個鄉鎮的經濟弱勢群體。大家以實際行動踴躍捐贈各式生活與食物物資，讓每一次捐贈都是幸福的傳遞，用愛心與行動，讓社會更溫暖。

黃雍筆(左)率團隊送來半年份的尿布給陳婦，讓她無後顧之憂。(記者湯世名攝)

黃雍筆(左)率團隊送半年份的尿布給陳婦，解決經濟困境。(記者湯世名攝)

今天送來的尿布足供陳婦的兒子使用半年之久。(記者湯世名攝)

