低收、中低收入戶不限設籍縣市 使用新北公立火化場免費

「新北市公立殯儀館設施及服務收費標準」修正，針對政府列冊的低收入戶、中低收入戶，不限設籍縣市，使用新北公立火化場免收相關費用。圖為新北市立殯儀館。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕為落實社會照顧精神，新北市政府修正「新北市公立殯儀館設施及服務收費標準」，針對政府列冊的低收入戶、中低收入戶，使用公立火化場免收使用管理等相關費用，修正草案昨天(7日)經市政會議通過後，將送市議會備查後擇期公告。

民政局長林耀長表示，本次修法主要是配合殯葬管理條例第21條之1在2025年5月28日修正施行，針對政府列冊的低收入戶與中低收入戶，使用新北市公立火化場免收使用管理相關費用，免收費項目包括火化費、骨灰再處理以及火化許可證等。

林耀長說，法規修訂後，只要是政府列冊的低收入戶與中低收入戶，不論設籍哪一個縣市，只要使用新北市公立火化場設施，即免收相關費用，希望落實照顧弱勢族群的精神，減輕弱勢家庭負擔。

