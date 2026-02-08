低於上屆！日眾院改選投票率上午僅3.72％ 但提前投票大增

日本眾議院選舉今正式舉行投票，根據日本總務省公布的最新數據，截至上午10時，日本全國平均投票率為3.72％，較上一次眾議院選舉同一時間，低2.60個百分點，投票進度相對緩慢。

《TBS新聞》報導，然而，相比當日投票，提早前投票人數明顯增加。總務省指出，截至6日為止，已完成期日前投票的選民約2079萬人，比上一次同時期增加約436萬人，顯示部分選民提前行使投票權。

《日本放送協會》（NHK）報導，這次眾議院選舉採小選舉區與比例代表並行制，小選舉區289席、比例代表176席，合計465席，共有1284名候選人角逐。

這場選戰朝野圍繞日相高市早苗政府施政方向、物價上漲的對策、以及外交與安全保障政策等議題展開激烈攻防。執政聯盟能否維持國會過半、讓高市政權持續，或在野黨是否擴大席次加以牽制，成為選舉最大焦點。

這場選舉投票於當地時間晚上8時（台灣時間晚上7時）截止，但在部分可能出現大雪的地區，為確保選民與選務人員安全，投票可能延後開始或提前結束，至於結果預計最遲9日凌晨揭曉。

