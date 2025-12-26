低油壓警示一亮就熄火！美國福特渦輪引擎爆缺陷 NHTSA啟動調查

記者許雅惠／台北報導

美國Ford召回Focus與Fiesta，福特渦輪引擎正時皮帶碎片可能堵塞機油幫浦與濾網。示意圖為福特Fiesta 1.0，非當事車款（圖／翻攝Ford網站）

美國監管機構再度將目光鎖定福特小排氣量渦輪引擎。根據最新消息，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA，National Highway Traffic Safety Administration）已針對部分Ford車款啟動缺陷調查，原因直指1.0升渦輪引擎內部潛藏風險，可能會在毫無預警的情況下導致潤滑系統失效，嚴重時甚至可能造成引擎直接報廢。

正時皮帶碎屑成「隱形殺手」

這次被點名的主角，是福特旗下頗具代表性的1.0升EcoBoost直列3缸渦輪引擎。該引擎自推出以來，曾連續六年獲選「國際年度引擎」，以效率與性能表現備受肯定。不過，NHTSA缺陷調查辦公室指出，問題關鍵出在其「油浸式正時皮帶」設計。

調查顯示，這套正時皮帶在長期使用後，可能出現老化剝落，產生細小碎片，並隨著機油循環進入潤滑系統。一旦碎屑逐漸堆積在機油幫浦的吸油濾網上，恐造成阻塞，導致油壓不足。最嚴重情況下，引擎會瞬間失去潤滑，引發嚴重磨損，甚至出現俗稱「咬死」的致命故障。

National Highway Traffic Safety Administration（NHTSA）已正式對部分Ford車款展開缺陷調查（圖／Ford提供）示意圖為2025年New Ford Focus，非當事車款。（圖／Ford）

投訴案件曝光 逾萬輛車受影響

截至目前，NHTSA已收到44起相關投訴。車主指出，車輛在行駛途中會先亮起低機油壓力警示燈，隨後動力明顯下降，甚至完全失去動力。涉案車型包括：

● Ford Fiesta（2015～2017年式）

● Ford Focus（2015～2018年式）

不過，並非所有Fiesta與Focus皆在調查範圍內。NHTSA強調，僅限搭載1.0升直列3缸渦輪引擎、且採用手排變速箱的車款，初步估計受影響車輛約10,473輛。

目前此案仍處於「初步評估」階段，NHTSA將進一步確認問題發生頻率與實際風險，並評估是否構成行車安全疑慮。若調查結果顯示缺陷具系統性，不排除後續啟動正式召回。

NHTSA表示調查僅限搭載1.0升直列3缸渦輪引擎、且為手排變速箱的Focus與Fiesta。（示意圖／資料照）

1.0 EcoBoost爭議未歇

特別值得留意的是，這並非福特1.0升EcoBoost引擎首次傳出可靠性問題。早在2024年，福特就曾因類似的皮帶系統瑕疵，針對搭載同款引擎、而配置自排變速箱的EcoSport、Focus與Fiesta發動召回，總數高達139,730輛。

當時的問題包括機油泵驅動皮帶張力臂斷裂，或皮帶老化剝落，同樣與引擎內部皮帶系統有關，可能導致油壓下降與引擎損壞，福特也因此替車輛更換改良後的皮帶與張力器。

小排氣量、高風險引關注

這起事件再度引發外界對「濕式正時皮帶」設計的討論。雖然油浸式皮帶在理論上可降低摩擦與噪音，但一旦材料耐久度不足，後果往往比傳統金屬正時鏈條更加嚴重。

目前福特尚未公布新的召回方案，但隨著NHTSA正式介入調查，美國市場中搭載1.0升渦輪引擎的Fiesta與Focus車主，勢必得提高警覺，密切關注後續官方公告，避免在毫無預警的情況下發生引擎故障，甚至造成行車風險。

早在2024年，福特就曾針對多款搭載同一具引擎、但配備自排變速箱的車型發動召回，包括部分EcoSport、Focus與Fiesta，總計139,730輛。示意圖為福特Fiesta 1.0，非當事車款。（圖／翻攝Ford網站）

