低溫下探10度！一張圖掌握一週天氣 「最冷3天」時間點曝光

氣象署指出，今日各地早晚偏涼，低溫約15至17度，白天相對溫暖舒適。（示意圖，本刊資料照）

中央氣象署指出，今（19日）東北季風增強，桃園以北及台灣東北部地區有局部短暫雨，北部、東部、東南部地區及恆春半島也有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣。

氣象署表示，今晚起至明（20）日，強烈大陸冷氣團南下，各地天氣將明顯轉冷，中部以北及東北部氣溫下降幅度較大，其他地區早晚亦感寒冷。降雨方面，基隆北海岸、台灣東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率；新竹以北地區有短暫雨，苗栗、東部、東南部地區及恆春半島為零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖仍維持多雲到晴。

氣溫方面，今日各地早晚偏涼，低溫約15至17度，白天相對溫暖舒適，北部、宜蘭高溫約21至22度，中南部及花東地區約25至27度；不過隨著冷氣團南下，北部及宜蘭氣溫將進一步下降，提醒民眾早出晚歸應注意保暖。

離島天氣方面，澎湖多雲，氣溫18至22度；金門晴時多雲，13至22度；馬祖晴時多雲，12至17度。

氣象署指出，目前位於菲律賓東方海面上的輕度颱風「洛鞍」，預計未來在菲律賓東方海面活動，強度有逐漸減弱的趨勢，對台灣無直接影響。

本週低溫最明顯時段為21日至23日。（中央氣象署提供）

真正的「大寒」落在 21～23 日！ 保暖要撐到週末

未來一週天氣，氣象署指出，週二（20日）起冷氣團影響加劇，氣溫越晚越低。週三至週五（21日至23日）為本波冷氣團影響最明顯時段，其中北部、宜蘭及花東地區氣溫偏低，又有降雨情況，濕冷感受將更加明顯，北宜空曠地區、離島低溫有機會下探10度左右。週末冷氣團逐漸減弱，各地氣溫回升，但清晨與夜晚仍偏冷。

氣象署也提醒，週三至週四（21日至22日）清晨，若氣溫與水氣條件配合，北宜2,000公尺以上、中部及花蓮3000公尺以上高山地區，需留意道路結冰或局部降雪情形。

