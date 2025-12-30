低溫下探10度！明年初連3波冷空氣來襲 戴立綱曝模式預報圖

今天（30日）東北季風稍增強，北部氣溫稍下降，北台灣高溫約20至21度。中天新聞氣象主播戴立綱分析，1月2日到3日，有一股強冷空氣接近台灣，850百帕0度線將到達台灣北部上空，屆時台北市有可能到10~11度，有可能到達寒流程度。另外5日到6日、以及8日到9日，各有一股冷空氣下來。

戴立綱在YouTube頻道《戴老師說天氣時間》指出，根據29日歐洲中尺度模式預報，31日晚上東北風開始增強，跨完年開始冷，1月1日一路往下衝，2日到3日冷空氣到在台灣北方海面明顯偏強，一股強冷空氣於1月2日接近台灣。他分析，850百帕、也就是高度1300公尺~1500公尺高空場0度線將壓到台灣北部，屆時台北市有可能下探10~11度；如果沒有到達，就是強烈大陸冷氣團，持續到1月3日下午2點，北部還是可能維持10~11度之間，冷空氣將於1月3日晚上減弱。

戴立綱觀察另一GFS模式，稱5日到6日一股冷高壓衝下來，但在台灣北方海面就過去了，8日到9日，該模式顯示850百帕0度線又觸碰到台灣上空，台灣北部溫度會維持在10~11度，並於1月10日減弱。

氣象專家賈新興在臉書粉專預報，跨年及元旦升旗，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨；1月1日至2日受強烈大陸冷氣團影響，預估台北站最低溫出現於2日深夜至3日清晨，低溫預估11.6至12度，1月1日至2日深夜，桃園以北及宜蘭2500公尺左右的高山有降雪的機率；1月上旬至中旬，台灣氣溫相對偏低。

