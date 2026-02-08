低溫下探10度！衛生局籲2時段奪命 3口訣辨識腦中風

今（8日）低溫下探10度。（示意圖／東森新聞）





隨著強烈冷氣團來襲，臺北市政府衛生局提醒，三高族群與年長者，應密切注意2個關鍵危險時段，並呼籲，民眾需記住判別腦中風的3招口訣。

氣象署表示，今（8日）寒流影響，西半部及宜蘭低溫約8至11度，花蓮及臺東12至14度，局部地區可能有10度左右或以下低溫，且北部、宜蘭、金門及馬祖低溫時間較長。衛生局黃建華局長呼籲，低溫易誘發心臟病及急性中風，三高患者（高血壓、高血糖、高血脂）及長者，更應加強防範，掌握保暖與辨識徵兆的關鍵時刻。

三高族群與年長者應注意2時段

衛生局指出，清晨5至6時，及晚上8至9時，血管最容易因低溫收縮導致血壓劇烈變化，提醒民眾需注意7事項：

廣告 廣告

1. 外出時帽子、口罩、手套及保暖衣物不可少，特別注意頭頸部及四肢末端的溫控。

2. 剛起床後的活動勿過於急促，先補充溫開水，身體活動以溫和漸進方式慢慢增加。

3.勤喝溫開水、多攝取蔬果等高纖食物、節制飲酒，避免突然用力、緊張、興奮及突然的激烈運動等。

4.避免於飯後或飲酒後立即泡湯或洗澡。泡湯溫度勿超過40度，飯後2小時後再進行為宜！

5.避開酷寒與早晚的高風險時段運動，避免在寒冬大清早外出運動，用餐後應至少隔1個小時，待食物消化後再運動。

6.規律服藥、定期回診；戒菸、控制體重、均衡飲食、規律運動。

7.外出要隨身帶著病歷卡與緊急用藥，如醫師有開給緊急備用藥品，應隨身攜帶。

辨識腦中風口訣「微笑、舉手、說你好」

衛生局呼籲，若出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難及頭暈等症狀，恐是心臟病急性發作，應立即就醫接受治療。此外快速辨識腦中風徵兆為，微笑：是否有嘴角歪斜臉不對稱、舉手：平舉雙臂，是否無力下垂、說你好：是否說話不清楚，若出現任一症狀，請不要自行開車，應記錄發作時間並撥打119，把握三小時黃金治療期。

最後衛生局提醒，高血壓患者應落實「722」量血壓原則：「7」連續7天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量1次、「2」每次量2遍，透過「定期量測」清楚掌握血壓變化狀況，做好血壓管理。

更多東森新聞報導

羊羹過安檢恐被攔！日老店：跟C4炸藥太像

淡水「體感溫度1度」 鄭明典曝最冷時段還沒來

快訊／台灣2分鐘內「2次地震」 震央一東一西

