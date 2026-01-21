低溫下探7度！專家點名「讓你越吃越冷」5種食物 熱奶茶也上榜

[Newtalk新聞] 強烈大陸冷氣團於今(21)日至週五(1/23)上午持續影響台灣，苗栗以北與宜蘭低溫可能下探7度，重症醫黃軒特別發文示警，提醒民眾在寒冬中常喝的熱咖啡、麻辣鍋與酒精等五種常見飲食，其實是會讓身體更冷的食物。黃軒強調，真正禦寒應透過蛋白質與穩定血糖的澱粉讓身體持續產熱，才能確保體溫穩定不失溫。





受強烈大陸冷氣團影響，今(21)日苗栗以北到宜蘭白天高溫僅12-14度，中北部都市地區低溫將來到10-12度，空曠地區更只有7-9度。黃軒指出，許多人在冷天直覺想吃東西取暖，但從生理學與代謝機制來看，有些食物只是在欺騙感覺神經，對真正的禦寒一點忙都幫不上。以下是黃軒列出的5款「讓你越吃越冷」的假禦寒食物：

1. 高糖熱飲如奶茶、甜湯或黑糖飲，雖然喝下去那一刻很幸福，但高糖會引發血糖快速上升與下降的震盪，導致末梢血管收縮，讓人喝完反而更冷更累。





2. 油炸與高油脂食物，很多人誤以為油脂熱量高就能保暖，但高油炸食物會增加腸胃負擔並將血流調往消化系統，反而讓皮膚與四肢血流下降，導致民眾吃很撐卻一直抖。





3. 酒精類飲品，包括補酒與燒酒，這是最經典的暖錯方向。酒精雖讓表層血管擴張產生臉紅熱感，卻導致熱量大量散失到皮膚，核心體溫反而下降，大幅增加低體溫風險，這也是寒冬醉酒者更易出事的原因。黃軒進一步強調，





4.麻辣食物則是刺激痛覺與溫度感受器，讓大腦誤判很熱而引發流汗，一旦汗水引發體表散熱，核心體溫反而下降，吃完麻辣鍋後會感到先熱後冷且更虛。





5. 熱咖啡、濃茶等咖啡因飲料，黃軒說明，咖啡因會刺激交感神經導致末梢血管變窄，加上利尿效果導致脫水，體溫調節能力變差，讓人喝完咖啡一小時後感覺手腳更冰。





黃軒表示，真正禦寒要的是穩定產熱。黃軒指出，每一餐都要有夠份量的蛋白質，如雞蛋、豆腐、魚或雞肉，因為蛋白質的消化與代謝會產生較高的食物熱效應，本身就是人體天然暖氣機，且應採取少量多次的策略。





黃軒進一步強調，澱粉應選擇消化慢、血糖穩的糙米、燕麥、地瓜或南瓜，避開甜點與精製白麵包，因為穩定血糖等於穩定體溫。黃軒表示，應選擇溫熱但不刺激的香料如少量薑片、蔥或蒜，促進循環而不引發大量出汗。





黃軒說明，理想的禦寒餐點應具備溫度穩定、消化慢且產熱持久的特質，例如味噌魚片湯配糙米飯。黃軒指出，進食時間也至關重要，早餐不能太晚以免白天代謝慢，晚上也不應長期空腹讓身體進入省能模式。黃軒提醒，會讓你安靜變暖的食物，才是真正保護體溫的正確選擇。

