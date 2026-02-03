低溫下探9度！週末「強冷空氣」襲台 降溫趨勢一圖看

6日晚間起鋒面通過、強烈大陸冷氣團南下，北部及東半部降雨增多，高山有望降雪。(圖為合歡山1/22雪況) 圖：取自中橫路況交通資訊站

[Newtalk新聞] 今(3)日起冷氣團減弱，明天持續回溫。但氣象署表示，6日晚間起鋒面通過、強烈大陸冷氣團南下，北部及東半部降雨增多，高山有望降雪，最冷時間點在8日晚間至9日清晨，低溫下探9度。

氣象署指出，今天至6日白天逐日回溫，各地都是穩定天氣，東半部及恆春半島有零星短暫雨，西半部日夜溫差大，明天北部約13至24度、中部15至26度、南部16至28度、東部16至22度。

但6日晚間開始鋒面通過，強烈大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部轉濕冷，週末清晨中部及東部3000公尺以上高山、北部及東北部2000公尺以上高山有降雪機率；8日整天寒冷，北部僅10至13度，中部11至19度、南部13至22度、東部13至17度，冷氣團預計持續影響到9日清晨。

廣告 廣告

而最冷時間點為8日晚間至9日清晨，西半部及東北部僅9至11度，花東12至13度。9日白天冷空氣減弱，氣溫回升，日夜溫差大，東半部有零星短暫雨。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

推開童話冒險大門！捷克國民級童書遊樂園 登陸台北國際書展

把握好天氣！冷氣團減弱回溫3天 週末變天再探10度低溫

降雨趨勢一圖看。 圖：氣象署／提供