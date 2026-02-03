低溫下探9度！週末「強冷空氣」襲台 降溫趨勢一圖看
[Newtalk新聞] 今(3)日起冷氣團減弱，明天持續回溫。但氣象署表示，6日晚間起鋒面通過、強烈大陸冷氣團南下，北部及東半部降雨增多，高山有望降雪，最冷時間點在8日晚間至9日清晨，低溫下探9度。
氣象署指出，今天至6日白天逐日回溫，各地都是穩定天氣，東半部及恆春半島有零星短暫雨，西半部日夜溫差大，明天北部約13至24度、中部15至26度、南部16至28度、東部16至22度。
但6日晚間開始鋒面通過，強烈大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部轉濕冷，週末清晨中部及東部3000公尺以上高山、北部及東北部2000公尺以上高山有降雪機率；8日整天寒冷，北部僅10至13度，中部11至19度、南部13至22度、東部13至17度，冷氣團預計持續影響到9日清晨。
而最冷時間點為8日晚間至9日清晨，西半部及東北部僅9至11度，花東12至13度。9日白天冷空氣減弱，氣溫回升，日夜溫差大，東半部有零星短暫雨。
更多Newtalk新聞報導
推開童話冒險大門！捷克國民級童書遊樂園 登陸台北國際書展
把握好天氣！冷氣團減弱回溫3天 週末變天再探10度低溫
其他人也在看
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
下波冷空氣超越「2016霸王寒流」？專家示警：很強
生活中心／李明融報導「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示指出，今（30日）白天北部舒適、中南部微熱，高溫可能達28度，明（31日）冷空氣南下，各地氣溫漸降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。值得注意的是，新一波冷氣團可能挑戰「2016年霸王寒流」？專欄提醒下週五（2月6日）晚起至2月8日另一波冷空氣「很強」，未來將持續觀察調整。
週末新一波冷空氣南下！各地低溫下探12度 不排除更冷
今（2）日受大陸冷氣團及華南雲系東移影響，臺灣雲量偏多、天氣陰沉；北部、東部及中南部山區有短暫陣雨，但整體雨勢偏弱。氣溫普遍偏低：北部、東部高溫約16到19度、低溫13到15度，整日皆有寒意；中南部高溫約19到25度、低溫14到17度，日夜溫差大。
極凍探十度！金門低溫特報強風狂襲 周五變天再凍台
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（2）日發布最新天氣預警，受大陸冷氣團影響，金門地區明晨恐下探 10 度以 […]
今明最冷！北部東部濕冷到週一 週末恐再探12°C
【記者黃泓哲／台北報導】大陸冷氣團持續影響，今（2）日全台明顯偏冷，新竹湖口清晨測得最低溫僅12.1°C，成為台灣本島最冷地區。天氣風險公司分析師林孝儒指出，今天水氣配合冷空氣，北部、東半部整天偏濕冷，白天高溫多在16至19°C之間，外出仍有明顯寒意，提醒民眾留意保暖。
今晚至明晨最冷！雨區曝光明轉乾 週六起「有1波很強」專家：低溫探8℃
今（２）日至明（３日）晨大陸冷氣團影響，氣象署提醒，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚偏冷，明白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升；今日水氣仍多，基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區有短暫雨。氣象專家林得恩也透露「這波，今晚至明晨最冷」，吳德榮則指出，北部明起轉乾冷，週三白天回溫、日夜溫差大，週六至下週一（7至9日）將有另一波「很強」的冷空氣南下。
明起至週五氣溫回升 北台灣週末迎8℃低溫
今（2）日清晨玉山氣象站下雪了，又化身一片銀白世界，今天北部、東北部和東部天氣偏冷，各地早晚也冷。不過從明天開始氣溫就會逐步回升，一直到禮拜五都會是穩定的天氣，要特別留意的是星期六又有強烈大陸冷氣團報到，氣象專家預估，屆時北台灣的平地最低溫有可能下探8℃。
明起連4天回暖轉乾！週末恐迎強冷氣團探11度 北東下週再降溫
氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」表示，週二白天起冷氣團逐漸減弱，水氣減少，各地天氣漸轉好。除東北角至東部地區仍有局部短暫陣雨外，其他地區轉多雲到晴。氣溫部分，大臺北與東部因雲量仍多，溫度回升有限，高溫約21至22度、低溫約14度左右；中南部高溫約24～26度、低溫約...
上班帶雨傘！北部續飄冷雨 估強冷空氣週末「開凍」
受到大陸冷氣團、華南雲系東移影響，2日清晨前仍濕冷，白天起冷空氣趨弱、水氣減少，天氣漸轉多雲，溫度有望回升，7日將迎來本週第2波冷空氣，北台灣將先回歸涼冷天氣。
天氣》東半部局部短暫雨！周五入夜冰雨冷吱吱 一路凍到下周
由於大陸冷氣團影響，明（3）日宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、台東、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨，中部以北山區清晨亦有零星降雨機會，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升。氣象署表示，周五晚至下周一白天（6日至9日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷。
明天天氣回溫北部可達21℃ 周五晚間冷空氣南下低溫探12℃
中央氣象署表示，大陸冷氣團預估影響至明天清晨，西半部低溫約攝氏13、14度，明天白天起冷氣團減弱，北部、宜蘭高溫回升至18至21度，中南部則約24至26度。氣象署預估，4日至6日各地天氣穩定、多雲到晴，局部地區留意日夜溫差大；6日晚間將有下一波冷空氣南下，北部率先降溫，先溼後乾，低溫下探12度，南部較晚降溫，7日晚間低溫約15度。
本週天氣三部曲「濕冷回暖再轉冷」 強烈冷氣團這天報到探8度低溫
氣象署發布大雨特報，東北風影響，今天（2日）基隆北海岸有局部大雨發生的機率。持續受大陸冷氣團影響，各地早晚偏涼冷，中部以北及宜蘭低溫約13至15度，南部及花東低溫約15至17度，白天北部、宜蘭仍偏涼，
回暖3天！下波冷空氣週六殺到 挑戰寒流「先濕冷後轉乾」
【緯來新聞網】把握好天氣！今（3日）清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回
冷氣團減弱！今氣溫回升 「這些地區」雨彈來襲
氣象署說，今（3）日晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，台灣東北部及東部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、東南部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；清晨中部以北山區亦有零星短暫雨。
名間焚化爐爭議 民眾下跪求停建 農業部長：不會輕易讓優良農地做變更
南投縣無垃圾焚化爐，須仰賴外縣市協助處理垃圾，縣府推動南投縣垃圾處理及再生能源中心，名間鄉新民村為選址之一，當地民眾強烈反對。農業部長陳駿季今天接受媒體聯訪表示，農業部會把關，不會輕易讓優良農地做變更。
清晨最低溫10.9度！白天起氣溫稍回升 周末再轉冷
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在苗栗縣公館鄉的攝氏10.9度。氣象署表示，今天（3日）清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，1縣市低溫特報，明天天氣如何？氣象署指出，明天到周五（4日到6日）白天各地大多為多雲到晴，中南部日夜溫差大，周五晚起至周六（7日）鋒面通過及另一大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷。
一分鐘報天氣 / 週三 (02/04) 至週五冷氣團減弱、轉東風，各地回溫轉晴，週末新一波冷空氣影響
明天天氣如何？ 週三至週五臺灣轉為受到高壓迴流帶來的偏東風至東南風影響，且整體水氣偏少、環境較乾，各地以晴時多雲、穩定天氣為主；而花東地區因地形迎風，雲量時多並有局部短暫陣雨，西部晨間要留意有局部霧。各地氣溫回升，白天舒適偏暖，南部略熱；預測北部至東部高溫20-24度，低溫約15-18度；中南部高溫約25-30度，低溫約15-19度。環境偏乾，清晨輻射冷卻仍明顯，日夜溫差大，請留意服裝調整。 目前預報顯示，週末隨著鋒面通過後，新一波冷空氣南下。預測北部與東部最快自週五夜間起轉陰有雨並逐步轉冷；中南部雖降雨有限，以山區為主，但也將逐步轉涼偏冷。預測北部至東北部平地低溫可下探11–13度，週日為本波冷空氣最強時段，期間雖環境水氣漸有減少趨勢，但海拔三千公尺以上或北部兩千以上高山在近冰點條件下，仍有個態降水(霰、雪或結霜霧淞)機會。 冷空氣強度仍有待觀察，不排除加強或達寒流可能；總之，本週末為明顯轉冷的變化期，請持續關注最新預報，並提前規劃保暖與低溫防範。 以上氣象由 天氣風險 / 林孝儒 提供
大陸冷氣團持續發威 週末恐迎「強烈冷空氣」低溫探8度
氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(2)日「大陸冷氣團」略增強，氣溫略降，北台偏冷，其他地區白天微涼舒適、早晚冷，本島的平地最低氣溫將降至12度左右。水氣漸減少，中部以北白天起降雨趨緩，東半部仍有局部短暫雨，3000公尺以上高山仍有飄雪機率。各地區氣溫如下：北部12至18度，中部13至23度，南部14至25度，東部13至24度。吳德榮指出，明(3)日仍受「大陸冷氣團」影響，北台偏冷，其他地區白天舒適、早晚冷，本島的平地最低氣溫約在11度；水氣轉乾，北部多雲、中南部晴朗，東半部有局部短暫雨。週三至週五(4至6日)「大陸冷氣團」逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。這波冷氣團雖不是很強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。吳德榮表示，週五(6日)晚起鋒面抵達，北臺轉雨降溫。週六(7日)中部以北濕冷有雨、下週日至週二(8至10日)各地轉晴冷。週六至下週一(7至9日)另一波「很強」的冷空氣南下，歐洲模式模擬以「強烈大陸冷氣團」(臺北測站≦12度)的機率為最高，本島將出現8度左右
北台灣明回溫轉晴 週五起再變天降溫
本週天氣的三個主要變化就是先濕冷，接著從明天禮拜二白天開始，逐漸回溫轉為晴天、天氣穩定，不過到了禮拜五晚間到禮拜六這段期間，又會受到鋒面通過和大陸冷氣團南下的影響，天氣再轉濕冷，包括北部、東半部都會轉為有短暫雨的天氣。