低溫下殺至6度！ 專家提醒「2波最低溫時間」

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

今（8）日清晨全台各地降溫有感，平地最低溫出現在雲林古坑6.7度。對此，氣象專家賈新興提醒，預估本波最低溫出現於今天深夜至週五（9日）清晨，以及週五深夜至週六（10日）清晨，西半部空曠區域預估低溫6至8度左右，台北氣象站低溫預估9.8至10.5度。

今（8）日清晨全台各地降溫有感，平地最低溫出現在雲林古坑6.7度。（示意圖／unsplash）

賈新興表示，週五受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，西半部於深夜至清晨氣溫偏冷，花東山區多雲時晴。週六午後桃園以北山區及基隆至宜花東轉有零星短暫雨。

廣告 廣告

賈新興指出，週六晚起至下週一（12日）有受大陸冷氣團影響的機率，其中週日（11日）桃園以北山區及東北角至宜花及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，而下週一午後東北角轉多雲。

賈新興預估，本波最低溫將出現於今日深夜至週五清晨，以及週五深夜至週六清晨，西半部空曠區域預估低溫6至8度左右，北氣象站低溫預估9.8至10.5度，至於降雪方面，賈新興預估今日中午前，宜蘭太平山一帶有降雪或霧淞的機率。

賈新興分析，下週二（13日）、下週三（14日）各地天氣晴朗，午後花東山區轉多雲，另外，觀察於菲律賓東方近海附近，熱帶性統發展的機率；下週四（15日）午後至下週五（16日），宜花東山區多雲，桃園以北山區及宜花有零星短暫雨，臺東山區亦有零星短暫雨；下週六（17日）午後桃園以北山區、基宜和花東山區有零星短暫雨。

更多FTNN新聞網報導

最強大陸冷氣團準備來襲！今晨南投中寮最低溫12.5度 專家：週日起凍3天

「入冬最強」首波大陸冷氣團襲來 專家提醒：恐連3天跌破10度

入冬首波冷氣團到來！最冷時間點曝光 專家提醒：低溫下探至10度

