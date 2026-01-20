低溫乾荒救星來了！冬季奢養3招：頂級護膚療程＋保養系彩妝＋以油抗老把肌膚質感拉滿！

（圖／吳雅鈴攝、取自aaa_reum IG、翻攝自小紅書）

冬天一到，乾燥緊繃、暗沉疲態就很容易全寫在臉上；但同一個季節，也正是把肌膚「養回來」的黃金窗口！想把膚況拉到更高級的光澤與細緻度，做法其實很簡單：第一步走頂級護膚療程，把修護節奏拉滿；第二步改用「高級保養成分」的彩妝，讓上妝同時在養；第三步用「油」把抗老做得更徹底，讓肌膚在低溫裡也能穩定發光。

第一種奢養方式，就是直接把冬天當成「進廠保養期」~資生堂國際櫃在2026年開春，以「傳奇奢養．絲潤光采之旅」為主題，於台北時代寓所酒店舉辦「2026極上御藏冬藏呵護會」，主打以冬藏哲學為肌膚開啟休養生息的修護檔期。最讓人想預約的亮點之一，就是療程正式開始前會先用百年燕窩品牌老協珍燉燕窩暖身，讓整場體驗從「內外都被照顧」的儀式感開局；接著進入精心規劃的「五重尊寵護膚體驗」，用層層遞進的手技把舒緩、滋養與深層修護一路做足；到場還有訂製參加禮「蠶絲晚安眼罩3件禮」跟包含寬庭蠶絲被、Panasonic吸塵器、Dyson吹風機等眾多滿額消費禮，整體就是走一種低調但很懂享受的奢養路線。

將於1/16起陸續舉辦的資生堂國際櫃2026極上御藏冬藏呵護會，首站從台北時代寓所酒店開跑。（圖／吳雅鈴攝）

精緻的「蠶絲晚安眼罩3件禮」是此次的訂製參加禮。（圖／吳雅鈴攝）

療程做完，日常想延續那種「絲潤光采」的質感，重點當然就落在此次護膚會所使用的「極上御藏 FUTURE SOLUTIONLX」系列！它以傳奇延命草作為核心修護靈魂，再結合珍稀綠鑽絲的高親膚胺基酸結構，在肌膚表層形成細緻防護膜，鎖水同時提高對外在刺激的防禦力。系列裡像是「極上御藏傳奇精萃」會隨按摩轉化質地，補水與鎖水力一起顧到；「極上御藏傳奇霜」用豐潤細膩的觸感把修護能量層層封存；「極上御藏傳奇眼霜」則把冬季脆弱眼周最在意的乾燥細紋與疲態，往更溫潤明亮的方向調整。

作為資生堂頂級極上御藏FUTURE SOLUTION LX系列主角的「極上御藏傳奇精萃」。（圖／吳雅鈴攝）

另外「極上御藏傳奇霜」以及「極上御藏傳奇眼霜」也是必收的頂奢保養單品。（圖／吳雅鈴攝）

第二種奢養方式，是把「高級保養成分」直接放進彩妝裡，尤其冬天最容易翻車的唇部與底妝更要精挑！BOBBI BROWN這次走的是內修護、外發光路線，兩支唇彩都要收進同一套奢養邏輯裡：像是「晶鑽修護潤色護唇膏」加入神經醯胺修護唇部屏障，搭配胜肽澎彈科技，讓乾燥季節容易出現的唇紋與粗糙感被修整得更平滑，質地偏滋潤卻不厚重，單擦就能帶出自然好氣色，；另一支「晶鑽水晶豐盈護唇油」把光澤推到更高級，它用光感複合油與微珍珠粒子把唇面亮度拉起來，搭配感應綻色技術做出專屬紅潤感，冬天擦起來會呈現更像「水晶玻璃唇」的精緻光。

BOBBI BROWN晶鑽修護潤色護脣膏2.5g／1,400元（圖／品牌提供）

BOBBI BROWN晶鑽水晶豐盈護唇油6ml／1,400元（圖／品牌提供）

底妝前的奢養感，則交給心機彩粧的「心機光采恆潤精華持妝乳」！它把修飾粉體包裹在精華裡，用「精華裹妝科技×光澤反孔科技」讓妝前乳在肌膚上更服貼、更能柔焦毛孔，同時維持水潤光澤；配方中還加入10種頂級保濕精華與甘氨酰甘氨酸，訴求妝前就開始做保養型保濕，並把「13H精華養膚水光持妝」這件事做成主打，冬天要撐住不暗沉、不卡粉，這支就很會。

心機彩粧心機光采恆潤精華持妝乳30g／1,300元（圖／品牌提供）

第三種奢養方式，是冬天最該解鎖的「用油抗老」！Melvita的摩洛哥堅果活酵緊提雙效露就是用油水雙層前導，把抗老做得更聰明：7:3黃金比例的水油特調，注入高規有機摩洛哥堅果油、發酵摩洛哥堅果油、植萃玻尿酸與純米胜肽，目標不是只把表面潤起來，而是把緊緻輪廓、彈潤平滑與透亮感一起往上拉！它的使用也很有記憶點，一搖讓油水融合、二噴於掌心回溫、三拍導入全臉，走的是前導一做對、後面整套保養更容易有效的路線。

Melvita摩洛哥堅果活酵緊提雙效露50ml／1,680元（圖／品牌提供）

歡慶新品上市，品牌更祭出特惠組：堅果緊提雙效露加倍緊潤組(內含摩洛哥堅果活酵緊提雙效露50ml+王者玫瑰凝水彈力精萃露30ml)/特價1,512元、堅果高效緊顏組(買二送二)(內含緊提雙效露50ml+緊提精華30ml+緊提霜10ml+彈力精萃露30ml)。（圖／品牌提供）

想把以油養膚再升級，Melvita的超能果油系列就屬於「少而精」的奢養派！系列概念是用極簡但精準的複方果油，讓滲透與修護更明確：像「堅果玫瑰果油滾珠筆」把摩洛哥堅果油、玫瑰果油、沙棘果油加上維他命E做成輕盈高滲透的眼部精華油，配上金屬滾珠可以邊滾邊按摩，乾紋、嘴角、法令紋、指緣等局部也能精準修護，甚至妝前拿來當打底，亮澤更乾淨；另一支「彈力撫紋調理油」則是針對妊娠紋與伸展紋的日常撫紋保養，採用無香、極簡油配方，核心用甜杏仁油滋養、玫瑰果油抗氧修瑕、亞麻仁花油舒緩穩膚，質地延展好、吸收後不黏，建議可趁沐浴後趁微濕時按摩，能讓保養養潤力更加分。

Melvita堅果玫瑰果油滾珠筆10ml／780元（圖／品牌提供）

Melvita彈力撫紋調理油100ml／1,680元（圖／品牌提供）





