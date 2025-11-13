低溫來了！氣象署預告下週一起「全台有感降溫」 週三北部下探12度

中央氣象署預告，下週一起有預估強度接近大陸冷氣團等級的冷空氣南下，屆時全台將有感降溫。（圖／劉耿豪攝）

中央氣象署預告，明天起水氣減少，直至周末為止僅基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有短暫雨。不過下週一起有預估強度接近大陸冷氣團等級的冷空氣南下，屆時全台將有感降溫，尤其週三清晨受輻射冷卻影響，中部以北、宜花低溫僅14、15度，北部近山區更是有可能下探12度，民眾出行務必注意保暖。

中央氣象署發布未來一週天氣預報指出，明（14）日持續受東北季風影響，水氣稍減少，迎風面桃園以北及東半部地區雲量較多偶有零星降雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨機率仍偏高，外出請記得攜帶雨具備用。其他地區則為多雲到晴天起，可以見到陽光；氣溫方面，北台灣天氣較涼，整日約20～22度，而其他地區低溫為21～23度，高溫為26～28度，白天舒適早晚偏涼，外出請多加件衣物注意保暖。

週六（15）至週日（16）東北季風稍減弱，北部及宜蘭氣溫逐漸回升，各地早晚仍涼；迎風面桃園以北及宜蘭地區仍有局部短暫雨，花東地區及恆春半島為零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴。低溫方面台灣各地及澎湖19～22度，金馬17～18度；高溫方面北部及宜花25度，中南部及台東27～30度，澎湖及金門23～24度，馬祖20度。

下週一（17）起東北季風增強，冷空氣南下，預估強度接近大陸冷氣團，各地天氣明顯轉涼。低溫方面，北部及宜蘭18度，中南部、花東及澎湖20～23度，金門18度，馬祖15度；高溫方面，北部及宜蘭21～22度，中部及花蓮23～25度，南部及台東27～29度，澎湖及金門22～23度，馬祖19度。

下週二(18)、週三（19）受冷空氣影響，中部以北及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲，整體降雨在週二下半天逐漸趨緩，週三轉為較乾冷的天氣，留意清晨局部輻射冷卻。低溫預測：中部以北及宜花14～15度，南部、台東及澎湖15～17度，金門13度，馬祖12度；高溫預測：北部及宜蘭18～19度，中南部及花東20～24度，澎湖19度，金門17度，馬祖14度。

下週四（20）東北季風減弱，中部以北及宜花天氣偏涼，其他地區早晚也較涼；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。低溫方面中部以北及宜花16～18度，南部及台東18～20度，澎湖20度，金門15度，馬祖14度；高溫方面北部及宜蘭21～23度，中部及花東23～25度，南部26～27度，澎湖23度，金門20度，馬祖18度。

氣象署提醒，15～16日台灣海峽及東南部海面平均風5～6級，陣風8級，浪高2～3米，有減弱的趨勢。17日～19日受東北季風南下影響，風浪再度增大，西半部沿海風力增強到9～11級，東南部8～10級陣風，浪高增加到3～5米，20日風浪逐漸減弱。

