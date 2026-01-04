低溫來臨留意用火、用電及居家通風安全

冷氣團來襲氣溫驟降，基隆市消防局宣導志工加強宣導防火及一氧化碳中毒防範觀念，共同守護市民生命與居家安全。



（圖：消防局提供）

▲冷氣團來襲氣溫驟降，基隆市消防局宣導志工加強宣導防火及一氧化碳中毒防範觀念，共同守護市民生命與居家安全。



（圖：消防局提供）

中央氣象署持續發布低溫特報，未來幾天氣溫明顯下降，部分時段甚至可能低於攝氏10度。甚至可能低於10度以內。基隆市消防局提醒市民朋友，在低溫來臨期間，除注意保暖外，也要特別留意用火、用電及居家通風安全。

消防局表示，當低溫時應注意「低溫保健八要領」，包括注意「保暖、暖身、避免大吃大喝及情緒起伏太大、避免飯後或喝酒後立即泡澡、避開高風險時段運動、妥善控制病情規律服藥、外出隨身帶病歷卡與緊急用藥、有症狀立即就醫」等要領。另因應氣溫下降，民眾常使用電暖爐等發熱電器取暖，使用時要注意與窗簾、衣物、沙發等可燃物品保持至少1公尺以上的安全距離，避免熱源接觸可燃物造成起火甚至引發火災。

廣告 廣告

此外，使用除濕機時，要注意使用的除濕機產品是否為經濟部標準檢驗局網址所公告的瑕疵除濕機型號。如符合標檢局公告該廠牌、型號及產製期間，請立即停止使用，並儘速聯絡各品牌服務專線，辦理檢修更換控制機板。另平時使用除濕機時，切勿將衣物吊掛於除濕機上方、勿放置於衣櫃等密閉空間使用、不可長時間連續使用、勿與其他高功率電器共用延長線。如果在家中出現頭痛、噁心、想吐或意識不清症狀時，可能是一氧化碳中毒徵象。這時候請立即停止使用熱水器打開窗戶通風，並撥打119電話求助。

基隆市消防局長游家懿呼籲，低溫期間請市民朋友多加留意自身健康狀況，並養成良好居家用火用電習慣。消防局及各分隊持續加強宣導防火及一氧化碳中毒防範觀念，共同守護市民生命與居家安全。